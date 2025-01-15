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Fatih Terim'e olay şaka! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

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#Futbol#Fatih Terim#Al Shabab
Fatih Terime olay şaka Bir anda neye uğradığını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 20:56

Suudi Arabistan Pro Ligi 15. haftasında Al-Shabab'ın Al-Riyadh'ı uzatmalarda mağlup ettiği karşılaşmada Fatih Terim ile öğrencisi arasında yaşananlar izleyenleri güldürdü.

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Riyadh karşısında ligdeki ilk galibiyetini alırken öğrencisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Müsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yaptı. 

Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçrattı.

Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık verdi.

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#Futbol#Fatih Terim#Al Shabab

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