Fatih Terim'e olay şaka! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Riyadh karşısında ligdeki ilk galibiyetini alırken öğrencisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.
Müsabakanın 90+7. dakikasında attığı golle Al Shabab'a galibiyeti getiren Abderazak Hamdallah, Fatih Terim'e su şakası yaptı.
Maç içinde Fatih Terim'le konuşan Hamdallah, tecrübeli hocanın bir şeyler anlattığı esnada elindeki suyu sıçrattı.
Hamdallah'ın yüzüne su sıçratmasının ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Terim, daha sonra oyuncusuna gülerek karşılık verdi.
Al Shabab'ta Hamdallah'tan Fatih Terim'e su şakasıpic.twitter.com/TaWxHNDlHu— Spor Arena (@sporarena) January 15, 2025