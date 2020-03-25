Haber Giriş: 25.03.2020 - 20:15,
Fatih Terim'den yeni açıklama geldi! " İnşallah daha iyi olacağım"
Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Fatih Terim bir tweet atarak destek verenlere teşekkür etti ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Terim'in açıklaması şöyle:
"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle