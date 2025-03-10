Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri: 'Milliyetler fark yaratmamalı!'

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"SUUDİ ARABİSTAN'I TAKİP EDİYORDUM"

"Suudi Arabistan'ı takip ediyordum, kaliteli bir lig. Ligdeki bazı maçlardaki tempo, Avrupa'nın önde gelen takımlarındaki gibi. Sistem dolayısıyla bir takım farklılıklar çıkıyor am genel olarak iyi ve gelişime açık bir ligdeyiz. Genel olarak 'Bana zaman tanıyın' diyen bir teknik adam değilim. Al Read ve Damac galibiyetleriyle doğru yola girdik. Düşündüklerimizi yavaş yavaş yapmaya başladık."

"EN İYİ 10 LİG ARASINA GİRMEK İSTİYORLAR"

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'nı aldı. Bir de 2030 vizyonu vardı. Bu 10 sene içerisinde Suudi Arabistan'ın hamlesinin ve yatırımının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. 20-21 yaşındaki Suudi Arabistanlı futbolcuyu Avrupa'da göreceksiniz. Oyuncularını hazır tutmak için böyle bir planları var. Dünyanın en iyi 10 liginden biri olmak için uğraşıyorlar.

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"MİLLİYETLER FARK YARATMAMAMLI"

Futbolda çok uzun süre önce milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söyledim. İyi veya kötü yönetici var. İyi hoca, kötü hoca var. İyi oyuncu, kötü oyuncu var. Hatta iyi başkan, kötü başkan var. Hakem de ya iyidir, ya da kötüdür. Bu tartışmaların akıllarda başka sorunlar olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Akıl bu tip sorularla meşgul olursa, bugün hakemin milleti yarın ise bambaşka bir şeyi tartışılır. Yabancı hakemle namağlup şampiyon olmuş, kupayı kazanmış, grubunu namağlup bitirmiş ve Türk hakemleriyle tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak söylüyorum. Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim. Hakemlerimiz, UEFA organizasyonlarında gayet iyi maç yönetiyor. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi, futbolda da sadece şikayet var. Çözümlerin, projelerin öne çıkması lazım. Bir değişim için adım atılmalı, çözüm önerisinde bulunmak gerekiyor.

"TFF'NİN O KADAR İŞİ VAR Kİ..."



"Sıkıntıların hakem atamalarından olduğu görülüyor. Belki Kulüpler Birliği'nin yapacağı bir grup kurmalı ve atamaları onlar yapmalı. Kulüplerin bunu istemeleri lazım. TFF yapması gerekenleri yapar ama atamayı kulüpler kendileri de yapabilir. Şahsi görüşüm, TFF'nin o kadar çok işi var ki... Türk futbolunun bu kısır tartışmalardan uzak kalması gerekir."

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"GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

"Herkesin üzerindeki baskı ortadan kalkar. Hakemler rahatlar, baskı azalır. Herkes en iyi oyuncuları, en iyi maçlarda izler. Hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltalım. En yüksek cezaları aldım ama bu kadar hırpalanmalarına gönlüm razı değil."