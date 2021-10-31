Fatih Terim'den transfer sinyali

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Puan kayıplarını telafi etmek istediklerini kaydeden Fatih Terim, "Umarım bugün 3 puanı alırız. Rakibin puan alma isteklerini saygıyla karşılıyorum, dikkat etmemiz gereken bir takım. Her haftayı kazanarak geçirmemiz lazım ama arada bir beklemediğimiz puan kayıpları oluyor. Ümit ediyorum 3 puanı bugün alırız. Kayıpların, aklımızda olmadığı kadar çok olduğu bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim, ümit ederim telafi ederiz." dedi.

"OCAKTA BAZI DEĞİŞİMLERLE..."

Ocak ayında takımda yapılacak değişikliklerde daha iyi bir noktaya gelebileceklerinin altını çizen Terim, "Genç ya da tecrübeli diye ayırt etmiyorum ama onların tecrübeli olmadığı dönemde burayı geçersek ocakta bazı değişimlerle daha çok kazanan bir takım haline gelebiliriz." diye konuştu.