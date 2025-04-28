Fatih Terim'den Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik!

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Galatasaray'ın başında Türkiye'ye UEFA Kupası zaferi yaşatan Terim, finalde Barcelona'ya 4-1 yenilen bordo-mavili ekip için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fatih Terim, Trabzonspor Kulübünün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak "Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız." ifadelerini kullandı.