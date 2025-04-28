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Fatih Terim'den Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik!

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#Trabzonspor U19#Fatih Terim#Galatasaray
Fatih Terimden Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına tebrik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 22:13

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

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Galatasaray'ın başında Türkiye'ye UEFA Kupası zaferi yaşatan Terim, finalde Barcelona'ya 4-1 yenilen bordo-mavili ekip için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fatih Terim, Trabzonspor Kulübünün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak "Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor U19#Fatih Terim#Galatasaray

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