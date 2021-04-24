Fatih Terim'den şampiyonluk yarışı için flaş yorum! 'Sonuna kadar gideceğiz'

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Açıkçası planladığımız baskıyı, ilk defa oyunun başından itibaren yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. İyi kullandık orayı."

BOFFIN'İ GEÇEMEDİK

Böyle bir takıma karşı, bu kadar gol pozisyonu bulmak ve oyunu domine etmek... Boffin'i geçemedik ama oyun olarak doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray.

HALİL'DEN ÇOK MEMNUNUM

Halil, bu kadar pozisyona girip gol atmamaya çok üzüldü ama herhalde, sırtı dönük topu alıp da bu kadar becerili olan çok az oyuncu vardır. Ondan çok memnunum. İstatistiksel olarak ümit veren bir oyun oynadık. Çok kişi bu kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı

KART NİYE VERİLMEZ...

Nasıl bir kırmızı kart, niye verilmez... İlk Antalyaspor maçını hatırlayalım, Emre Kılınç'ın pozisyonu. Emre, bunun 4'te 1'i kadar müdahale etti. Alanya'da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. Herhalde kırmızı kart, herkesin söylediğine göre.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz

MOHAMED'E GÜVENİYORUZ

Galatasaray'a ilk geldiğimde, maç gününde Hagi'yi getirtmiştim, oynamış ve 2 gol atmıştı. Elimizde ne imkan varsa, imkanları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mohamed'e güveniyoruz