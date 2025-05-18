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Fatih Terim'den şampiyon Galatasaray'a tebrik

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Fatih Terimden şampiyon Galatasaraya tebrik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 21:26

Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

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Kariyerini Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ta sürdüren Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayımladı.

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71 yaşındaki tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

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