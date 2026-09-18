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Fatih Terim'den Osimhen'e tavsiye: 'Gereksiz yere sinir-stres yapmasın!'

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#Galatasaray#Fatih Terim#Osimhen
Fatih Terimden Osimhene tavsiye: Gereksiz yere sinir-stres yapmasın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Fatih Terim, Victor Osimhen'e tavsiyede bulundu.

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı yorumda Victor Osimhen’i hem övdü hem de tavsiyelerde bulundu:

“Olağanüstü bir santrfor Osimhen. Dünyanın en iyileri arasında. Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam. Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor. Bambaşka bir oyuncu. Yeter ki gereksiz sinirlenmesin, gereksiz stres yapmasın.”

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LEAO’YU HEP OYNATIRIM

Yeni transferlerden Rafael Leao’ya da övgü yağdıran Terim, “Adam eksiltiyor, kuvveti var. Ben olsam; iyi veya kötü hep oynatacağım adam olur” ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Osimhen

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