Fatih Terim'den Okan Buruk'a mesaj: Kalkacaksın!

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Galatasaray efsane teknik direktörü ve futbolcusu Fatih Terim, Trabzonspor yenilgisinin ardından sert eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Şahsi YouTube kanalında konuşan Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

'SAYGISIZLIK OLUR'

"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için."

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'BÖYLE YERLERDEN KALKACAKSIN'

Terim, "Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray" diye konuştu.

TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan tek isimdi. Okan Buruk, Galatasaray'da ve Türk futbolunda bunu başaran ikinci isim oldu. Buruk bu sezon da Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşarsa üst üste 5 lig şampiyonluk rekorunu kıracak.