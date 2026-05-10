Fatih Terim’den Okan Buruk’a: Galatasaray’da 26 yıl sonra aynı hikâye… Herkesin kaçırdığı kritik detay ne?

Türk futbolunda bazı dönemler vardır; yalnızca kazanılan kupalarla değil, yarattığı süreklilik ve etkisiyle öne çıkar. Belirli aralıklarla benzer başarı serilerinin yeniden ortaya çıkması ise kulüplerin yapısal gücü ve futbol aklına dair önemli ipuçları verir.
Bugün Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir kez daha dört yıl üst üste zirvede yer alırken, hafızalar ister istemez yıllar öncesine gidiyor. Çünkü bu tablo, Fatih Terim ile 1997’den 2000’e uzanan o dikkat çekici seriyi yeniden gündeme taşıdı.
Ancak asıl soru şu: O dönemin şampiyonlukları ile bugünkü başarı arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Oyun anlayışı, kadro yapısı ve rekabet koşulları ne kadar değişti?
Bu soruların yanıtlarına geçmeden önce Türk futbolunun yakın tarihine damga vuran o dört yıllık seriyi hatırlayalım…
Süper Lig tarihinin unutulmaz dönemlerinden biri, hiç kuşkusuz Galatasaray’ın 1996’dan 2000’e uzanan dört yıllık şampiyonluk serisi olarak hafızalara kazındı. Bu yalnızca bir başarı hikâyesi değil, kulübün futbolda sportif olarak dönüşümünün ve sarsılmaz bir liderliğin öyküsüydü. Bu destanın baş mimarı ise kuşkusuz Fatih Terim’di.
Fatih Terim’in göreve gelişiyle birlikte Galatasaray’da yepyeni bir dönem başladı. Takım, sezona sancılı bir uyum süreciyle girse de Terim’in disiplinli yapısı ve oyuncularına verdiği özgüven kısa sürede karşılığını buldu. Hücum futbolunu merkeze alan anlayış, tribünleri yeniden heyecanlandırdı. Sezon sonunda gelen şampiyonluk, yalnızca bir kupa değil, kurulmakta olan büyük dominasyonun ilk sinyaliydi.
FUTBOL KARAKTERİNİN OTURDUĞU YIL: 1997-1998 SEZONU
Bir önceki sezonun verdiği özgüvenle sahaya çıkan Galatasaray, artık ne oynadığını bilen, sistemini oturtmuş bir takım görüntüsü veriyordu. Zorlu deplasmanlarda alınan kritik galibiyetler sarı-kırmızılıların şampiyonluğu tesadüf değil, bir planın ürünü olarak kazandığını gösterdi. Fatih Terim’in oyuncularıyla kurduğu güçlü bağ ise takım ruhunu zirveye taşıdı.
Dördüncü şampiyonluğun geldiği bu sezonda Galatasaray, lig maratonuna yine güçlü bir giriş yaptı. Ancak bu kez rakipler de daha dirençliydi. Fatih Terim’in öğrencileri, kritik haftalarda sahneye çıkarak farkını ortaya koydu. 1999-2000 sezonu yalnızca ligdeki başarıyla sınırlı kalmadı. Galatasaray, Avrupa arenasında da destan yazdı ve UEFA Kupası’nı kazanarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. Avrupa’daki bu büyük başarının ardından Galatasaray, UEFA Süper Kupa 2000 finalinde dünya devi Real Madrid'i devirerek Türk futboluna bir kupa daha hediye etmiş oldu.
AYNI RUH, YENİ LİDER: OKAN BURUK
Yıllar önce gelen dört yıl üst üste şampiyonluklar, istikrarın, vizyonun ve liderliğin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en somut örneği olarak Türk futbol tarihine geçti. Şimdi Galatasaray benzer bir başarıya Okan Buruk liderliğinde ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, son dört sezonda elde ettiği şampiyonluklarla yalnızca kupaları müzesine götürmekle kalmadı; Okan Buruk’un özellikle bazı Şampiyonlar Ligi maçlarındaki oyun anlayışı, topa sahip olma isteği, hızlı hücum geçişleri ve oyuncularından aldığı maksimum verimle istikrarlı bir yapı kurmayı başardı. Bu süreçte Galatasaray, ligde yalnızca kazanan değil, oyunu belirleyen taraf da oldu.
Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası X'te yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlarken Okan Buruk’a dair şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi cani gönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.”
Şimdi en başta cevabını aradığımız sorulara dönelim: O dönemin şampiyonlukları ile bugünkü başarı arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Oyun anlayışı, kadro yapısı ve rekabet koşulları ne kadar değişti?
HİKÂYE: TERİM, MODERN FUTBOL ADAPTASYONU: BURUK
Bu soruları, 1997-2000 sezonları arasında kazanılan şampiyonluklarda kadronun en önemli parçalarından biri olan Suat Kaya’ya yönelttiğimde, “Fatih Hoca Galatasaray genetiğiyle o yıllarda öyle bir oynadı ki, Okan Buruk’un bu dört yıl üst üste şampiyonluğuyla birebir örtüşme yüzde 100 söz konusu” cevabını verdi ve şöyle devam etti:
-- Galatasaray’da üç tane defans, yedi tane de hücum adamı felsefesi 1996 senesinden 2026’ya kadar bütün zamanların transferlerinde neredeyse uygulanmıştır. O nedenle düşünce ve felsefe aynı. Zaten Galatasaray’ın kuruluşundan itibaren söylenen bir söz vardır: Türk olmayan takımları yenmek. Fatih Terim’in de çok güzel bir sözü vardır: Lig her zaman araçtır, amaç Avrupa’dır. Bunu futbolda tek başaran Galatasaray kulübünün içinde bulunmanın mutluluğunu her zaman yaşadık, yaşıyoruz.
-- Okan Buruk’ta eksik olan şu an dışarıdan bir kupa getirmemek. Görünen o ki Okan Buruk ile iki yıl daha yola devam edilecek. Bu süre zarfında egale etmek için UEFA Kupası mı, yoksa ‘boynuz kulağı geçti’ dedirtmek için Şampiyonlar Ligi’nde final mi olur bilemem ama bunun için uğraş vereceğinden eminim. Biz de onu seven arkadaşları olarak gururla dışarıdan destek verip sevineceğiz, seyredeceğiz.
Bu yıl, sonlara doğru zorlu geçse de diğer üç yıla göre daha rahat bir sezon oldu. Aslında diğer üç sezonda da Galatasaray pek zorlanmadı; çünkü oyuncular aile ortamına daha çabuk ayak uydurdu ve birbirleriyle daha fazla vakit geçirdi. Galatasaray, Fenerbahçe maçını kaybetseydi bile yine şampiyon olurdu. Bir de kadro kalitesi çok iyi. Takımda kaleciden forvete kadar her pozisyonun alternatifi vardı.
‘2000 YILINDAKİ SİSTEMİN MODERNİZE EDİLMİŞ BİR VERSİYONU’
Kazanılan ilk dört yıl üst üste şampiyonluk serisinin belli dönemlerinde kadroda yer alan ve o dönemlerde Galatasaray’ın kalesini koruyan Kerem İnan, “Okan Buruk döneminde elde edilen seri şampiyonluklarla, Fatih Terim dönemindeki başarılar arasında oyun anlayışı açısından çok güçlü bir benzerlik var. Okan Buruk’un sahaya yansıtmak istediği sistem; tıpkı Fatih Terim’in yıllarca uyguladığı gibi, önde baskıya dayalı, rakibi hataya zorlayan ve tempoyu sürekli yukarıda tutan bir yapı” dedi.
“Bu yaklaşım, 2000 yılındaki sistemin modernize edilmiş bir versiyonu gibi değerlendirilebilir. Elbette günümüz futbolunda teknoloji, analiz yöntemleri ve stat atmosferi gibi unsurlar farklılık gösteriyor” diyen İnan, “Bu başarılı serinin en büyük eksiği ise Avrupa’da kazanılmış bir kupa olarak öne çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk’un, futbolculuk döneminde de bu oyun anlayışına yatkın olduğu ve teknik direktörlük kariyerinde de benzer prensipleri sürdürdüğü görülüyor; dolayısıyla oyun planlarında köklü farklılıklar bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
‘OKAN BURUK’UN HİKÂYESİ KALİTELİ BİR FIRSATLARDAN YARARLANMA DİZİSİ’
Bir dönem Galatasaray’ın akademisinde görev yapmış teknik sorumlu ve spor yorumcusu Semih Sezerli ise “İki dönemi kıyaslarken biraz bağlamı doğru kurmak gerekiyor. Çünkü şartlar ciddi şekilde farklı. Ancak Buruk’un hikâyesini kaliteli bir fırsatlardan yararlanma dizisi olarak adlandırabiliriz” dedi. Sezerli, şu yorumda bulundu:
-- Fatih Terim’in 1997-2000 arası dönemi sadece lig şampiyonluklarıyla değil, zirvesi UEFA Kupası 2000 olan Avrupa başarısıyla da taçlanmış bir ‘altın çağ’. Okan Buruk dönemi ise (2022 sonrası) daha modern futbol dinamikleri içinde, özellikle lig dominasyonu ve istikrar üzerinden okunmalı.
-- Terim dönemi burada bir adım öne çıkar. Çünkü, o yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor daha dengeli kadrolarla ciddi tehdit oluşturuyordu. Ek olarak Avrupa maçları bugünkü kadar rotasyonlu oynanmıyordu; kadro derinliği sınırlıydı. Türkiye futbolu ekonomik olarak daha ‘dağınık’ ama rekabetçi bir yapıdaydı.
-- Okan Buruk döneminde ise Galatasaray’ın kadro kalitesi ve finansal gücü rakiplerine göre daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Sponsorluk avantajları ve transfer detayları da dahil. Rakipler dönem dönem istikrarsız (özellikle yönetim ve kadro planlaması açısından). Sürekli değişen başkan ve teknik adamlar. Tabi bu durum; Dursun Özbek ve yönetimlerinin ekstra başarısını gösterir. Bu yüzden ‘zorluk’ başlığında Terim dönemi daha sert bir sınavdı demek yanlış olmaz.
-- Okan Buruk dönemine baktığımızda ise işlerin biraz daha değiştiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Okan Buruk A planı harika olan bir teknik adam. Ancak işler kötü gittiğinde B’ye geçebilecek senaryoları 4 yıl boyunca göremediğimiz de bir gerçek. Büyük maçları çok iyi oynatan bir teknik adam olduğu kadar rakibi Fenerbahçe’nin son yıllarda yaşadığı saha içi ve dışı eksiklerini de çok iyi kullanmayı başardı. Tüm bunlara ekonomik olarak rahatlayarak ve yine rakiplerine göre daha iyi oyunculara sahip olduğu gerçeğini de eklemeliyiz.
