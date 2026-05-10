Fatih Terim’den Okan Buruk’a: Galatasaray’da 26 yıl sonra aynı hikâye… Herkesin kaçırdığı kritik detay ne?

Türk futbolunda bazı dönemler vardır; yalnızca kazanılan kupalarla değil, yarattığı süreklilik ve etkisiyle öne çıkar. Belirli aralıklarla benzer başarı serilerinin yeniden ortaya çıkması ise kulüplerin yapısal gücü ve futbol aklına dair önemli ipuçları verir.



Bugün Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir kez daha dört yıl üst üste zirvede yer alırken, hafızalar ister istemez yıllar öncesine gidiyor. Çünkü bu tablo, Fatih Terim ile 1997’den 2000’e uzanan o dikkat çekici seriyi yeniden gündeme taşıdı.



Ancak asıl soru şu: O dönemin şampiyonlukları ile bugünkü başarı arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Oyun anlayışı, kadro yapısı ve rekabet koşulları ne kadar değişti?



Bu soruların yanıtlarına geçmeden önce Türk futbolunun yakın tarihine damga vuran o dört yıllık seriyi hatırlayalım…





BAŞLANGIÇ VE İNŞA SÜRECİ: 1996-1997

Süper Lig tarihinin unutulmaz dönemlerinden biri, hiç kuşkusuz Galatasaray’ın 1996’dan 2000’e uzanan dört yıllık şampiyonluk serisi olarak hafızalara kazındı. Bu yalnızca bir başarı hikâyesi değil, kulübün futbolda sportif olarak dönüşümünün ve sarsılmaz bir liderliğin öyküsüydü. Bu destanın baş mimarı ise kuşkusuz Fatih Terim’di.

Fatih Terim’in göreve gelişiyle birlikte Galatasaray’da yepyeni bir dönem başladı. Takım, sezona sancılı bir uyum süreciyle girse de Terim’in disiplinli yapısı ve oyuncularına verdiği özgüven kısa sürede karşılığını buldu. Hücum futbolunu merkeze alan anlayış, tribünleri yeniden heyecanlandırdı. Sezon sonunda gelen şampiyonluk, yalnızca bir kupa değil, kurulmakta olan büyük dominasyonun ilk sinyaliydi.

FUTBOL KARAKTERİNİN OTURDUĞU YIL: 1997-1998 SEZONU

Bir önceki sezonun verdiği özgüvenle sahaya çıkan Galatasaray, artık ne oynadığını bilen, sistemini oturtmuş bir takım görüntüsü veriyordu. Zorlu deplasmanlarda alınan kritik galibiyetler sarı-kırmızılıların şampiyonluğu tesadüf değil, bir planın ürünü olarak kazandığını gösterdi. Fatih Terim’in oyuncularıyla kurduğu güçlü bağ ise takım ruhunu zirveye taşıdı.





MUTLAK ÜSTÜNLÜK: 1998-1999 SEZONU

EN ÖZEL BAŞARILARIN OLDUĞU YIL: 1999-2000 SEZONU

Bu sezon, Galatasaray’ın ligdeki rakiplerine adeta güç gösterisi yaptığı bir yıl oldu. Kadro kalitesi zirveye ulaşırken, takım hem savunmada hem hücumda dengeli bir performans sergiledi. Terim’in taktiksel esnekliği, farklı maç senaryolarında çözüm üretmeyi kolaylaştırdı. Üst üste üçüncü şampiyonluk gelirken artık herkes aynı soruyu soruyordu:

Dördüncü şampiyonluğun geldiği bu sezonda Galatasaray, lig maratonuna yine güçlü bir giriş yaptı. Ancak bu kez rakipler de daha dirençliydi. Fatih Terim’in öğrencileri, kritik haftalarda sahneye çıkarak farkını ortaya koydu. 1999-2000 sezonu yalnızca ligdeki başarıyla sınırlı kalmadı. Galatasaray, Avrupa arenasında da destan yazdı ve UEFA Kupası’nı kazanarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. Avrupa’daki bu büyük başarının ardından Galatasaray, UEFA Süper Kupa 2000 finalinde dünya devi Real Madrid'i devirerek Türk futboluna bir kupa daha hediye etmiş oldu.

AYNI RUH, YENİ LİDER: OKAN BURUK

Yıllar önce gelen dört yıl üst üste şampiyonluklar, istikrarın, vizyonun ve liderliğin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en somut örneği olarak Türk futbol tarihine geçti. Şimdi Galatasaray benzer bir başarıya Okan Buruk liderliğinde ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, son dört sezonda elde ettiği şampiyonluklarla yalnızca kupaları müzesine götürmekle kalmadı; Okan Buruk’un özellikle bazı Şampiyonlar Ligi maçlarındaki oyun anlayışı, topa sahip olma isteği, hızlı hücum geçişleri ve oyuncularından aldığı maksimum verimle istikrarlı bir yapı kurmayı başardı. Bu süreçte Galatasaray, ligde yalnızca kazanan değil, oyunu belirleyen taraf da oldu.

Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası X'te yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlarken Okan Buruk’a dair şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi cani gönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.”

Şimdi en başta cevabını aradığımız sorulara dönelim: O dönemin şampiyonlukları ile bugünkü başarı arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Oyun anlayışı, kadro yapısı ve rekabet koşulları ne kadar değişti?







HİKÂYE: TERİM, MODERN FUTBOL ADAPTASYONU: BURUK

Bu soruları, 1997-2000 sezonları arasında kazanılan şampiyonluklarda kadronun en önemli parçalarından biri olan Suat Kaya’ya yönelttiğimde, “Fatih Hoca Galatasaray genetiğiyle o yıllarda öyle bir oynadı ki, Okan Buruk’un bu dört yıl üst üste şampiyonluğuyla birebir örtüşme yüzde 100 söz konusu” cevabını verdi ve şöyle devam etti:



-- Galatasaray’da üç tane defans, yedi tane de hücum adamı felsefesi 1996 senesinden 2026’ya kadar bütün zamanların transferlerinde neredeyse uygulanmıştır. O nedenle düşünce ve felsefe aynı. Zaten Galatasaray’ın kuruluşundan itibaren söylenen bir söz vardır: Türk olmayan takımları yenmek. Fatih Terim’in de çok güzel bir sözü vardır: Lig her zaman araçtır, amaç Avrupa’dır. Bunu futbolda tek başaran Galatasaray kulübünün içinde bulunmanın mutluluğunu her zaman yaşadık, yaşıyoruz.



-- Okan Buruk’ta eksik olan şu an dışarıdan bir kupa getirmemek. Görünen o ki Okan Buruk ile iki yıl daha yola devam edilecek. Bu süre zarfında egale etmek için UEFA Kupası mı, yoksa ‘boynuz kulağı geçti’ dedirtmek için Şampiyonlar Ligi’nde final mi olur bilemem ama bunun için uğraş vereceğinden eminim. Biz de onu seven arkadaşları olarak gururla dışarıdan destek verip sevineceğiz, seyredeceğiz.

Bu yıl, sonlara doğru zorlu geçse de diğer üç yıla göre daha rahat bir sezon oldu. Aslında diğer üç sezonda da Galatasaray pek zorlanmadı; çünkü oyuncular aile ortamına daha çabuk ayak uydurdu ve birbirleriyle daha fazla vakit geçirdi. Galatasaray, Fenerbahçe maçını kaybetseydi bile yine şampiyon olurdu. Bir de kadro kalitesi çok iyi. Takımda kaleciden forvete kadar her pozisyonun alternatifi vardı.



Suat Kaya

‘2000 YILINDAKİ SİSTEMİN MODERNİZE EDİLMİŞ BİR VERSİYONU’



Kazanılan ilk dört yıl üst üste şampiyonluk serisinin belli dönemlerinde kadroda yer alan ve o dönemlerde Galatasaray’ın kalesini koruyan Kerem İnan, “Okan Buruk döneminde elde edilen seri şampiyonluklarla, Fatih Terim dönemindeki başarılar arasında oyun anlayışı açısından çok güçlü bir benzerlik var. Okan Buruk’un sahaya yansıtmak istediği sistem; tıpkı Fatih Terim’in yıllarca uyguladığı gibi, önde baskıya dayalı, rakibi hataya zorlayan ve tempoyu sürekli yukarıda tutan bir yapı” dedi.



“Bu yaklaşım, 2000 yılındaki sistemin modernize edilmiş bir versiyonu gibi değerlendirilebilir. Elbette günümüz futbolunda teknoloji, analiz yöntemleri ve stat atmosferi gibi unsurlar farklılık gösteriyor” diyen İnan, “Bu başarılı serinin en büyük eksiği ise Avrupa’da kazanılmış bir kupa olarak öne çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk’un, futbolculuk döneminde de bu oyun anlayışına yatkın olduğu ve teknik direktörlük kariyerinde de benzer prensipleri sürdürdüğü görülüyor; dolayısıyla oyun planlarında köklü farklılıklar bulunmuyor” ifadelerini kullandı.





Bu süreçte Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi oyuncuların etkisinin de oldukça belirleyici olduğunu vurgulayan Kerem İnan, şu yorumda bulundu:“Özellikle Osimhen sakatlanmasaydı, şampiyonluk çok daha erken garantilenirdi. Onun yokluğunda Galatasaray’ın zaman zaman zorlandığı, bunun teknik ekip dahil herkes tarafından hissedildiği açık. Önümüzdeki sezon için kadroda belirli bir yenilenme sürecine girilmesi muhtemel görünüyor. Buna rağmen mevcut iskeletin büyük ölçüde korunacağını düşünüyorum. Eğer hedef Avrupa’da ciddi bir başarı, hatta bir final ya da kupa ise kadroya önemli takviyeler yapılması şart. Ancak hedef öncelikli olarak Süper Lig ’de yeniden şampiyonluksa, mevcut kadronun bu başarıyı yakalamak için yeterli olduğu söylenebilir.”

‘OKAN BURUK’UN HİKÂYESİ KALİTELİ BİR FIRSATLARDAN YARARLANMA DİZİSİ’



Bir dönem Galatasaray’ın akademisinde görev yapmış teknik sorumlu ve spor yorumcusu Semih Sezerli ise “İki dönemi kıyaslarken biraz bağlamı doğru kurmak gerekiyor. Çünkü şartlar ciddi şekilde farklı. Ancak Buruk’un hikâyesini kaliteli bir fırsatlardan yararlanma dizisi olarak adlandırabiliriz” dedi. Sezerli, şu yorumda bulundu:



-- Fatih Terim’in 1997-2000 arası dönemi sadece lig şampiyonluklarıyla değil, zirvesi UEFA Kupası 2000 olan Avrupa başarısıyla da taçlanmış bir ‘altın çağ’. Okan Buruk dönemi ise (2022 sonrası) daha modern futbol dinamikleri içinde, özellikle lig dominasyonu ve istikrar üzerinden okunmalı.



-- Terim dönemi burada bir adım öne çıkar. Çünkü, o yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor daha dengeli kadrolarla ciddi tehdit oluşturuyordu. Ek olarak Avrupa maçları bugünkü kadar rotasyonlu oynanmıyordu; kadro derinliği sınırlıydı. Türkiye futbolu ekonomik olarak daha ‘dağınık’ ama rekabetçi bir yapıdaydı.



-- Okan Buruk döneminde ise Galatasaray’ın kadro kalitesi ve finansal gücü rakiplerine göre daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Sponsorluk avantajları ve transfer detayları da dahil. Rakipler dönem dönem istikrarsız (özellikle yönetim ve kadro planlaması açısından). Sürekli değişen başkan ve teknik adamlar. Tabi bu durum; Dursun Özbek ve yönetimlerinin ekstra başarısını gösterir. Bu yüzden ‘zorluk’ başlığında Terim dönemi daha sert bir sınavdı demek yanlış olmaz.





‘OYUN PLANINDA DAHA ESNEK GEÇİŞLER YAPABİLDİĞİNİ GÖRDÜK’



‘OKAN BURUK, A PLANI HARİKA OLAN BİR TEKNİK ADAM’

Tüm bu durumun Okan Buruk’un başarısını küçültmeyeceğinin altını çizen Semih Sezerli, “Okan Buruk döneminin güçlü yanları: Maç içi plan çeşitliliği, kadro yönetimi ve form grafiğini yukarıda tutma, bireysel yıldızları sistem içinde verimli kullanma ve savunma-hücum dengesi…” dedi.Okan Buruk döneminde takımın, modern oyun varyasyonları arasında (4-2-3-1 ile 4-1-4-1) daha esnek geçişler yapabildiğini; topa sahip olma ile geçiş oyunu arasında daha dengeli bir yapı kurduğunu; kanatlar, 10 numara ve forvet hattındaki bireysel kaliteyi sistem içinde daha verimli kullandığını belirten Sezerli, savunma yerleşimi ve oyun kontrolü açısından bu dönemin, Fatih Terim dönemine kıyasla daha disiplinli bir çerçeve sunduğunu ifade ederek şöyle devam etti:Hürriyet gazetesi spor yazarı“2000’lerin başındaki futbolla aradan geçen 26 yıllık dönemdeki futbol arasındaki farklar elbette çok büyük. Mesela 2000’deki Barcelona ile 2026’daki Barcelona ne kadar farklıysa Fatih Terim ve Okan Buruk dönemi de bir o kadar farklı. Terim dönemine baktığımızda Fenerbahçe’nin Galatasaray’a büyük bir üstünlük kurduğunu rahatlıkla görebiliriz. Elbette Terim’in futbolumuza getirdiği yeniliği de unutmadan” dedi ve şöyle devam etti:-- O dönem kadrodaki Hagi, Taffarel ve Popescu gibi önemli yıldızlar kadar sistemin işlemesini sağlayan üçlü Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Suat Kaya’dan oluşan orta sahaydı. Bu üçlü rakiplerine yoğun pres uygulayarak Galatasaray’ın topu çabuk kazanıp rakip sahaya hızlı geçişler yapmasını sağlıyordu. Ve Galatasaray 4 yıl boyunca bu sistemi mükemmel bir şekilde kullanarak üst üste şampiyonluklar elde etti.

-- Okan Buruk dönemine baktığımızda ise işlerin biraz daha değiştiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Okan Buruk A planı harika olan bir teknik adam. Ancak işler kötü gittiğinde B’ye geçebilecek senaryoları 4 yıl boyunca göremediğimiz de bir gerçek. Büyük maçları çok iyi oynatan bir teknik adam olduğu kadar rakibi Fenerbahçe’nin son yıllarda yaşadığı saha içi ve dışı eksiklerini de çok iyi kullanmayı başardı. Tüm bunlara ekonomik olarak rahatlayarak ve yine rakiplerine göre daha iyi oyunculara sahip olduğu gerçeğini de eklemeliyiz.





‘SAKİNLİĞİ VE DOĞRU LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ KULLANMASI BÜYÜK AVANTAJ OLDU’

Dört yıllık süreçte Galatasaray kadrosunda Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yüksek profilli oyuncular yer aldı. Bu düzeyde yıldız isimleri yönetmek teknik direktörler için her zaman ayrı bir sınav olarak görülür. Okan Buruk, bazı oyunculardan maksimum verim alırken bazı isimlerde beklenen katkıyı sınırlı ölçüde alabildi; buna rağmen süreci büyük bir kriz yaşamadan yönetmeyi başardı. Peki Buruk, yıldız oyuncu yönetimi ve ‘star psikolojisi’ konusunda en doğru hamleleri hangi noktalarda yaptı?

‘BİLDİĞİNİ YAPMAYA DEVAM ETTİ’

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK KAZANILABİLİR Mİ?

Galatasaray’ın bu sezon çizdiği Avrupa hikâyesine de değinen Koray Durkal, “Bu sezon Avrupa sonrası ligde düşüş yaşadılar ancak Okan Buruk bunu doğru analiz etti. Kötü başladığı Şampiyonlar Ligi macerasında hem oyununu yükseltti hem de lige doğru yansımasını sağladı. Puan kayıplarını minimumda tuttu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaşadıkları kayıplarla Galatasaray’ın işini de kolaylaştırdı. Liverpool’a karşı iç sahada alınan iki galibiyet daha da ilerisi için umutları artırdı ancak asıl ders bu kadar facia bir sezon yaşayan Liverpool’a karşı deplasmanda aynı reaksiyonu neden gösteremediklerinde gizliydi” dedi.Spor Psikoloğu“Özellikle son iki sezonda yapılan çok sayıdaki transfer, mutlaka Okan Buruk için zaman zaman dezavantaj yaratmıştır” dedi. Topaloğlu, şöyle devam etti:“Hem kadro planlaması anlamında hem de beklentinin sürekli yükselmesi anlamında bu süreci yönetmek, belki de Okan Buruk’un sakinliği ve doğru liderlik özelliklerini kullanması sayesinde başarılı olarak sonuçlandı. Psikolojide hedonik adaptasyon denilen, insanların yaşadıkları sürece zamanla alışarak mutluluk seviyelerini normalleştirmesi de Okan Hoca’nın eleştirilirken daha acımasız söylemlerle karşılaşmasının sebeplerinden olabilir.”Okan Buruk’un genelde bildiğini yapmaya devam ettiğini söyleyen Arda Topaloğlu, “Derin kadrosunu ve yıldız isimleri iyi yöneterek bir sezonu daha şampiyon kapattı. Bu süreçte yıldız isimler ile kurduğu iletişim ve onları sistemin içine adapte edişi, doğru rol dağılımı ve takım iyiyse herkes iyi olur anlayışı hem bu isimlerin aidiyetini artırdı hem de takım performansını ve birlikteliğini güçlendirdi. Verim alamadığı isimler ise genelde takım içinde yıldızlaşmaya çalışan ve bu sisteme uymayan isimlerdi. Aldıkları süre azaldıkça yarattıkları sorunlar da artı ve bir süre sonra kaçınılmaz son gerçekleşti ve yollar ayrıldı” ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın artık kafa olarak son derece rahatladığını söyleyen Koray Durkal, “Hem yönetim hem teknik adam hem de oyuncu grubu artık kazanmayı bir alışkanlık haline getirdi. Ancak sezon sonu itibariyle pek çok oyuncunun takımdan ayrılacağını düşünecek olursak 2026-2027 sezonuna çok başka bir Galatasaray ile başlayacağımızı düşünüyorum” dedi ve ekledi:





