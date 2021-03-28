Fatih Terim'den Oğulcan Çağlayan’a ‘hazır ol’ emri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da bugüne dek kendisine verilen tüm fırsatları iyi değerlendiren, yokluğunda ise teknik ekibin hamle şansını azaltan Oğulcan Çağlayan’a ‘hazır ol’ emri geldi. Teknik direktör Fatih Terim, milli aradan sonra oynanacak ilk maç olan Atakaş Hatayspor deplasmanında genç oyuncuya ilk 11’de görev verecek. Son olarak 17 Ocak’taki Beşiktaş derbisinde ilk 11’de forma giyip 80 dakika sahada kalan Oğulcan, daha sonra çeşitli gerekçelerle oynayamadı. Derbide sakatlandığı için Denizli, Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarını kaçıran 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra da 3 maçlık ceza nedeniyle takımdan uzak kaldı. 19 Mart’taki Rizespor maçında uzun bir aradan sonra kadroya alınan Oğulcan, bu kez Terim’in tercihiyle forma şansı bulamadı.

iKiNCi FORVET GiBi OYNADI

Oyun kurgusunu değiştirip tek santrforlu sisteme dönmeyi planlayan Terim’in 3 Nisan Cumartesi günü yapılacak Hatayspor maçında Feghouli’yi on numaraya çekip, sağ kanatta Oğulcan ya da Kerem Aktürkoğlu’ndan birini oynatması bekleniyor. Oğulcan sağ kanatta sezon içerisinde iyi işlere imza atarken Terim genç futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanmıştı. Oğulcan’ın temposu ve dinamizmi arkasındaki ve çevresindeki oyuncuların performansını da olumlu yönde etkilemişti.

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