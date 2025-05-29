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Fatih Terim'den Muslera'ya veda paylaşımı!

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#Galatasaray#Fatih Terim#Muslera
Fatih Terimden Musleraya veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 21:41

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, eski öğrencisi Fernando Muslera için veda mesajı paylaştı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera düzenlediği basın toplatıntısıyla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından eski öğrencisi Fernando Muslera için duygusal bir paylaşım yaptı.

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İşte Fatih Terim'in paylaşımında kullandığı ifadeler;

"2011’de 20’li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya’ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl… Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize.

14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın idolü oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray’ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak.

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Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!"

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#Galatasaray#Fatih Terim#Muslera

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