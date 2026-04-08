Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya duygusal veda: 'Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk'

Kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Romanya'nın efsane teknik direktörü Mircea Lucescu, dün akşam 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fatih Terim, kendisi gibi Galatasaray ve A Milli Takım'da görev yapan Rumen meslektaşına sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımla veda etti.

Fatih Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."