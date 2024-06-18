Fatih Terim'den milli yıldıza övgü: Olağanüstü

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Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye - Gürcistan maçını Bein Sports Haber'e değerlendirdi.

"PANİK HAVASI YARATTI"

"1-0'dan sonra direkten dönen top, sayılmayan gol ve o arada yenilen gol maalesef bizlerde biraz şok etkisi yaptı. Panik havası yarattı."

"BU ÇOK DOĞRU BİR HAREKETTİ"

"Devre arası imdadımıza yetişti. Hocamız oyuncu değiştirmeden oyuncuların yerlerini değiştirdi. Arda'yı biraz daha içe, Barış'ı sağ kanada aldı. Bu çok doğru bir hareketti. Hem Arda daha etkili olacağı yerlerde oynadı. Hem de Barış kendisinin alışık olduğu yere geçti. Bu çok doğru bir hareketti."

"ALIŞKANLIĞIDIR GOL ATMAK"

"Türkiye, oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazanmasını bildi. Muhteşem iki gol izledik. Üçüncü golü de Kerem attı. Kerem'in alışkanlığıdır gol atmak. Golcü bir oyuncu."

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"MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

"Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı. Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak. Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda'da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait."

"İLK MAÇLAR ZORDUR"

"Son saniye bile skor değişebilirdi. Golcüler yine golcü olduğunu gösterdi. Kerem de çok çabuk baskıyla topu aldı ve golünü attı. Türk Milli Takımı özellikle ikinci yarı sabırla, inatla, iyi mücadele ederek zafere uzandı. İlk maçlar zordur. Kazanmak çok önemlidir."