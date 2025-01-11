Fatih Terim'den Merih Demiral paylaşımı

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Al Ahli forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab teknik direktörlüğüne yeni getirilen Fatih Terim ile bir araya geldi.

Fatih Terim'le bir fotoğraf çekilen Merih Demiral, "Hocamla birlikte" notunu düştü.

Fatih Terim de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Sevgili Merih, seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Başarılarının devamını dilerim evlat." ifadelerini kullandı.