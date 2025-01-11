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Fatih Terim'den Merih Demiral paylaşımı

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#Futbol#Fatih Terim#Merih Demiral
Fatih Terimden Merih Demiral paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 20:31

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Al Ahli forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab teknik direktörlüğüne yeni getirilen Fatih Terim ile bir araya geldi.

Fatih Terim'le bir fotoğraf çekilen Merih Demiral, "Hocamla birlikte" notunu düştü.

Fatih Terim de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Sevgili Merih, seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Başarılarının devamını dilerim evlat." ifadelerini kullandı.

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#Futbol#Fatih Terim#Merih Demiral

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