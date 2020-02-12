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Haber Giriş: 12.02.2020 - 22:56,Son Güncelleme:/

Fatih Terim'den manidar açıklama!

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Fatih Terim'den manidar açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından manidar açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazanmalarına rağmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, oyuncularını tebrik ettikten sonra sarı kırmızılı camiayı hitaben manidar ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in Alanyaspor maçından sonra yaptığı flaş açıklama şu şekilde:

"Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Sadece üzüldüğüm bir konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum"

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Fatih Terimden manidar açıklama

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