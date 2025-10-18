Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü! 'En iyilerinden biri'

Haberin Devamı

Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Massimiliano Allegri'nin yeni Milan'ını beğeniyor musunuz?

“Evet, şaşırmadım. Allegri harika bir teknik direktör. Beklentilerin altında geçen bir yılın ardından Milan'ı tekrar zirveye taşıması normal.”

Bazıları onun şampiyonluğu bile hedefleyebileceğini düşünüyor

"Milan her zaman kazanmayı hedeflemelidir. Milan'ın şampiyonluğuna kimsenin inanmaması anormal olurdu ancak henüz erken. Adayların her zamanki gibi olduğunu düşünüyorum. Milan'ın yanı sıra, Inter ve son şampiyon Napoli, ama aynı zamanda Roma ve Juventus da var.”

Modric'in 40 yaşında hala bu kadar formda olmasını bekliyor muydunuz?

"Luka, modern dönemin en büyük futbolcularından biri, yaşayan bir efsane. Hayır, hala fark yaratmasına şaşırmadım. Geçmişe kıyasla, günümüz oyuncuları kariyerlerini ilerletmek, her ayrıntıyla ilgilenmek ve gerçek profesyoneller gibi yaşamak için gereken araçlara sahip. Bu konuda Modric'in bir örnek olduğunu düşünüyorum."

Fiorentina'dan bahsetmişken, Stefano Pioli'nin durumu pek iyi değil. Ligde galibiyet yok ve taraftarlar ses yükseltiyor

"Fiorentina ve taraftarlarını tanıyorum. Şehir takımlarına karşı büyük bir tutkuları var ve işler kötüye gittiğinde acı çekiyorlar ama Pioli ve Fiorentina'nın bu zor dönemden çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyorum. Hatta eminim ki bunu yakında başaracaklar."

Serie A'da Kenan Yıldız gibi bir yeteneğin gelişimini de hayranlıkla izliyoruz. Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olan siz, Juventus'un genç yıldızının ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyorsunuz?

"Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli genç oyuncu göremiyorum. Evet, yeni neslin en iyilerinden biri ve henüz 20 yaşında olduğu düşünüldüğünde ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Gelişip dünyanın en iyilerinden biri olmak için önünde kesinlikle uzun bir yol var."

Türkiye'nin en iyisi mi?

"Neyse ki Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki yıldızımız daha var. Bu üçlüyle iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hepsi Avrupa'nın en üst düzey takımlarında oynuyor ve fark yaratıyor."

Milan-Fiorentina maçını sizce kim kazanacak?

"Bu soruya nasıl cevap vereceğimi gerçekten bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse maçı kesinlikle televizyondan ilgiyle izleyeceğim. Eğlenceli ve umarım sonuna kadar çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Tüm AC Milan ve Fiorentina taraftarlarına kocaman bir sevgi gönderiyorum. İtalya'ya hala büyük bir sevgim var. Orası benim ikinci evim ve her zaman öyle kalacak."