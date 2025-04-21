Fatih Terim'den Jorge Jesus'a kritik çelme! Zirve yarışında büyük darbe

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Al Shabab ile Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan müsabaka karşılık gollere sahne olurken 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 7. dakikada Podance ve 31. dakikada Milinkovic-Savic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise 46. dakikada Al Dawsari ile öne geçen Al Hilal'e 68 de Al Shwirekh ile cevap geldi ve müsabakadan takımlar 1'er puanla ayrıldı.

SERİ 9 MAÇA YÜKSELDİ

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sonuçla birlikte ise yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

27 Aralık tarihinde Al-Shabab'da göreve gelen Terim, bu süre zarfında tüm kulvarlarda 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

GELECEK HAFTA RAKİP AL FATEH

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Bu sonuçla birlikte ise Al Hilal, 62 puana yükselirken haftayı 2. sırada kapattı. Al Shabab ise puanını 51 yaparken 6. basamakta kaldı.

Ligin 30. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Read'ın konuğu olacak. Al Shabab ise Al Fateh ile karşı karşıya gelecek.