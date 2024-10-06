Fatih Terim'den İtalya'da çarpıcı açıklamalar! Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız sözleri: İlk kez ben yaptım | Türünün tek örneği o

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Fiorentina, Milan ile Serie A'nın 7. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; iki kulübün de başında bulunmuş olan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, maçla ilgili ve Serie A'da top koşturan milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız özelinde açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in değerlendirmeleri:

'BU TAM BENİM MAÇIM'

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Evet, bu benim maçım; Fiorentina ile Milan, Serie A'daki iki kalbim. Fiorentina teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendiğimi biliyor musunuz? Ve sonra Milan teknik direktörü olarak Fiorentina'yı sadece bir kez karşılaştığımda yendim. Evet, bu tam anlamıyla benim maçım. Hangi takımın teknik direktörü olursam olayım, asla kaybetmedim." dedi.

HAKAN VE KENAN SÖZLERİ

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Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımda ilk kez kendisinin oynattığının altını çizerek, "Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımda ilk kez ben oynattım. O, türünün tek örneği bir oyuncu. Her şeyi iyi yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

'BENİ ETKİLEYEN BİR ŞEY VAR'

Deneyimli teknik adam, Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkında ise "Kenan hala genç ama yetenekli bir çocuk olarak beni etkileyen bir şey var; Juventus'ta solda oynuyor, koşuyor ve yetenekli biri olmak için çok çalışıyor." sözlerini sarf etti.