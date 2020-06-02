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Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Fatih Terim'den ırkçılığa hayır mesajı!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, George Floyd'un ABD'de öldürülmesinin ardından çıkan olaylara sessiz kalmadı ve Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ırkçılığa hayır paylaşımı geldi. 

Tecrübeli teknik direktör, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda siyah bir fotoğraf paylaşırken 'Irkçılığa hayır' mesajı verdi.

Terim, ayrıca George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestolarda kullanılan #BlackLivesMatter etiketini de kullandı.

Fatih Terim'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Fatih Terimden ırkçılığa hayır mesajı

Fatih Terimden ırkçılığa hayır mesajı

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