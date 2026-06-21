Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na göndermeli yanıt: 'Buralarda kalmayalım, geçelim buraları!'

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Önce Avustralya ardından Paraguay karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan A Milli Futbol Takımı, üçüncü maç öncesinde Dünya Kupası'na veda etti.

Dünya Kupası'nı YouTube'daki kanalında yorumlayan teknik direktör Fatih Terim, Ay-yıldızlı ekibin performansını değerlendirirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine de cevap verdi.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"DUYGUSAL YÜKLER, SORU İŞARETİ BIRAKIR"

"Maça golle başlanması duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir."

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"DAHA ÇOK ŞUT DENEMELİLERDİ"

"Çok iyi şutörlerimiz olmasına rağmen şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Arda, Hakan, İsmail, Kerem, Kenan, Yunus... Hem isabet kaydedemedik, hem de daha çok denemedik. Ben en çok buna üzüldüm. Belki de Avrupa'nın topa en sert vuran futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ama bir tane denk geldi, ona da ayak içiyle vurdu. Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dripling yaparken vurur. Daha çok denemelilerdi."

"ÇEKİNGEN, ÜZGÜN, YARATICILIKTAN UZAK BİR TAKIM İZLİYORUM"

"Oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani oynayan 11, yedek kulübesi ve taraftarla ortaya bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun iştahı tam dozajında değildi. Çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız, çok yetenekli ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu."

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"RİCA EDİYORUM YIKICI OLMAYIN"

"Elbette eleştiriye herkes açık ancak rica ediyorum, lütfen ama lütfen, bunu üslubuyla yapalım. Dünyadaki büyük ülkeler gibi davranalım. Onlar da kaybediyor ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar, aramızdaki en önemli fark bu. Biz de muhakkak eleştirisini, analizini yapacağız ancak tek ricam yıkıcı olmayın. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Rica ediyorum kırıcı, yıkıcı olmayalım. Bizi buraya getiren onlardı, yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum."

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"BİR DAHAKİ SEFER DEVAM DA EDERİZ"

"Biz zaten buraları hakikaten içimizden, sevgiyle, yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibarıyla Dünya Kupası'na gittik, onlar götürdü. Avrupa Şampiyonası'na gittik, onlar götürdü. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik, bir dahaki sefer devam da ederiz."

HACIOSMANOĞLU'NA YERİ GÖSTEREREK YANIT VERDİ: "BURALARDA KALMAYALIM, GEÇELİM BURALARI!"

"Oluşan (cevap) beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 bile değil, yüzde 100 doğru anlamış. 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim, çok şükür tam da merkezindeyim! Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz... Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim! Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden 'Ne oldu?', 'ne olmalı?', 'ne olacak?' biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları."

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Fatih Terim’in İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıtı: “Buralarda kalmayalım, geçelim buraları!”



🎥: Fatih Terim Youtube pic.twitter.com/fdMXAsWtEB — Spor Arena (@sporarena) June 21, 2026

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise bu açıklamalara şu sözlerle tepki göstermişti:

"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."

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