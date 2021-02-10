Fatih Terim'den Galatasaray-Alanyaspor maçında olay tepki! Babel ve Salih Uçan detayı...

Galatasaray ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sarı-kırmızılı kulübün yediği ilk gol sonrasında Fatih Terim'in gösterdiği tepki dikkat çekti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Marafona'nın uzun degajını kontrol eden Babacar, ceza sahasında Marcao ile karşı karşıya kaldı. Çalımını atan Babacar top filelere göndermeyi başardı.

UZUN SÜRE İTİRAZ

Sarı-kırmızılı oyuncular, Babacar'ın topu kazandığı hava topunda Ryan Donk'a faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e itirazlarda bulundu. VAR hakemi Ali Palabıyık, pozisyonun incelenmesi yönünde bir talepte bulunmadı ve hakem orta noktayı gösterdi.

FATİH TERİM'DEN KULÜBEDE SERT TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golün geçerli olmasının ardından yedek kulübesinde çok sinirlendi. Karar sonrası tecrübeli teknik adamın elindeki su şişesini sinirle yere fırlattığı ekranlara yansıdı.

SALİH UÇAN'DAN İLK GOL

Mücadelenin 41. dakikasında ise Salih Uçan'ın yerden şutu Muslera'nın sağından ağlara gitti. Alanyaspor, deplasmanda farkı ikiye çıkardı. Transferde sezon sonu için Galatasaray ile de ismi anılan Salih Uçan, kariyerinde sarı-kırmızılı takıma karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

RYAN BABEL'E TEPKİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olan Galatasaray'da Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı ciddi bir rotasyona gitme tercihinde bulunmadı.

Sakatlığı bulunan Linnes ve Marcelo Saracchi'nin yerlerini Emre Taşdemir ve Yedlin ile dolduran tecrübeli teknik adam, 2 maçlık ceza alan Arda Turan'ın yerine ise Ryan Babel'i tercih etti.

Hollandalı futbolcu, kupa maçının ilk yarısında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarlarca eleştirildi. Babel için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yıldız oyuncu, ilk devrenin sonunda yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.







OĞULCAN 5 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan, 5 resmi maçın ardından kadroya girdi.

Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 resmi maçın ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kadroya alındı.

YEDLIN İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, takımda ilk kez bir resmi maça 11'de başladı. Ara transfer sezonunun son gününde kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 4 gün önceki Fenerbahçe derbisinde giymişti.