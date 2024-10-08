Fatih Terim'den fikstür eleştirilerine cevap: 'Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın'

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İzmir Spor Zirvesi 2024'te konuşan Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı:

"Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var da paranız yoksa o da bir işe yaramıyor. İkisini de çok doğru kullanmak gerekiyor. Yoksa dünyanın en büyük zenginleri dünyanın en büyük takımlarını alırlar, istediklerini yaparlar ve başarılı olurlar. İkisi bir arada güzel bir şey”

"AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİMİZLE FARK ÇOK AÇIK"

Avrupa’da oynanan futbolla ülkemizdeki futbolu karşılaştıran ve aradaki fark hakkında görüş belirten Terim, “Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla Avrupa'daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için çok çaba sarf ettik, kolay da olmadı. Orasını ayrı bir yer olarak kabul etmek lazım. O yüzden daha fazla konsantre, daha fazla dikkat gereken mecra Avrupa” değerlendirmesini yaptı.

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"BAŞARI İSTİYORSAN 60'TAN AŞAĞI MAÇ OYNAMAYACAKSIN"

Deneyimli teknik adam, şu sıralar tartışma konusu olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da eleştirilerde bulunduğu fikstürle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti:

"Trafik sıkışmış, gün yokmuş, o zaman kendi ülkemizde oynarsak hep hiçbir sıkıntı yok. Kasımdan sonra Türkiye Kupası'nı oynayalım, ligde 30-35 maç oynayalım, bitsin. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolcular da benden ayrı düşünmüyordur. Avrupa'da çok olmamızdan, çok maç oynamamızdan yanayım. 2000'de 60-70 arası maç oynamışız. Bu rakam çok büyük. Şimdi Avrupa'da bu rakamı çok takım oynuyor. Hazırlık maçlarımızı bile Barcelona, Rosenborg gibi takımlarla oynamışız, sanki önemli maç gibi. Ama tüm kupaları almışız. Her oyuncunun şans bulduğu rotasyon bunun için var. O zaman biz 30 oyuncuya neden para ödüyoruz? Türkiye ligine 22 oyuncu yeter. Bundan uzak duralım, oyuncuyu, yöneticiyi, hocayı nedene, bahaneye alıştırmayalım. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz."