Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına özel totem!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de kazandığında yine takımın başında bulunan Fatih Terim taraftarın ve camianın 20 yıllık özleminin bu sezon giderilmesinde başrolde bulunurken karşılaşmanın perde arkasında güzel bir detay daha yaşandı. Futbolda birçok oyuncu ve teknik adamın uğuruna inandığı totemleri bulunurken sarı kırmızılı takımla 8 şampiyonluk ve 1 UEFA Kupası da dahil olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Terim’in totemine hiç rastlanmamıştı. Taa ki, kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı’nın ricasına kadar..

Maç sonu ilk tebrik kızlarından

Hem deplasmanda hem de Türk Telekom Stadyumu’nda her zaman maçlara takım elbise ve palto ile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu geleneğe Kadıköy’de son verdi. Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı. 7 bin 368 gün sonra Galatasaray’ın üstün bir futbol ortaya koyarak 3-1 kazandığı maçtan sonra bu detayın yeri Terim ailesi için de ayrı oldu. 90 dakika bittiğinde Fatih Terim’i tebrik adına ilk arayan isimler Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı oldu.

Kıyafetlerini imzalayıp gönderdi

Teri'im iki kızının ‘eşofman-mont’ hamlesi Galatasaray’a uğurlu gelirken, bunun üzerine sarı kırmızılı ekibin teknik patronu da karşılaşmanın bitimiyle birlikte jestini yaptı. Fatih Terim 90 dakika bittiğinde içine giydiği Galatasaray eşofmanını imzalayıp “Kızım Merve’ye sevgilerimle” diye yazarak ABD’ye gönderdi ve büyük kızına hatıra olması adına hediye etti. Deneyimli çalıştırıcı, Kadıköy’de giydiği kırmızı montunu ise küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya armağan etti.

MERVE TERİM'DEN 'SİCİL' GÖNDERMESİ

Bu arada Merve Terim Çetin karşılaşmanın ardından ayrıca babasının fotoğrafıyla birlikte “Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla dolduramadığız yerdeyiz” mesajını paylaşarak Fatih Terim için daha önce ‘sicili bozuk’ diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a da gönderme yaptı.





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