Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı: 'Sen güçlü bir evlatsın...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ciddi bir sakatlık geçiren eski öğrencisi Felipe Melo'yu unutmadı.

Palmeiras forması giyen ve son maçta ayak bileği kırılan Melo için Fatih Terim, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, Felipe Melo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken ''Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın.'' sözlerini kullandı.