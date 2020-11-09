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GeriFutbol Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı: 'Sen güçlü bir evlatsın...'
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Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı: 'Sen güçlü bir evlatsın...'

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Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı: 'Sen güçlü bir evlatsın...'
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayak bileği kırılan Felipe Melo hakkında bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ciddi bir sakatlık geçiren eski öğrencisi Felipe Melo'yu unutmadı.

Palmeiras forması giyen ve son maçta ayak bileği kırılan Melo için Fatih Terim, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, Felipe Melo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken ''Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın.'' sözlerini kullandı.

Fatih Terimden Felipe Melo paylaşımı: Sen güçlü bir evlatsın...

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