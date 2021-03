Fatih Terim'den Belhanda açıklaması

Maça çift forvetle başlaması hakkında konuşan Terim, "2 forveti gerektiğinde kullanırız demiştim. Niyetim sahaya yansırsa, direkt iki merkez forvetle devam etmeyi düşünüyorum ama çok da tatmin olmazsam normal hamle oyuncularımız da var, başka planımız da var. Ezberlediğimiz oyun sisteminden de uzaklaşmayı düşünmedim. Bir şey olursa müdahale edeceğiz. Yaptığımız tüm taktik çalışmalarında takımı iyi gördüm. Kadroya alamadığım isimler de mutlu. Halil sezon sonuna kadar bizimle ama bonservisini alabilirsek, yönetime böyle bir teklifte bulunacağım, bizim için iyi olacak. Oğulcan kararının cezayla alakası yok. 4 yıllık sözleşmemiz var. Onunla da güzel düşüncelerim var." dedi.

BELHANDA HAKKINDA...

Belhanda'nın takımdan gönderilmesi hakkında ilk kez Kayserispor maçı öncesi konuşan Terim, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların. Biz Belhanda'yı, Nagatomo'yu, Gomis'i nasıl gönderdiysek, Drogba ve Melo'yla nasıl ayrıldıysak, onu da öyle uğurladık. Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Galatasaray büyük bir camia." dedi.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

"Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray’ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."

