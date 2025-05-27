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Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 'Beni gerçekten heyecanlandıracak bir projenin içinde yer almak istiyorum'

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#Suudi Arabistan Pro Lig#Fatih Terim#Al-Shabab
Fatih Terimden ayrılık sinyali: Beni gerçekten heyecanlandıracak bir projenin içinde yer almak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 11:04

Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Al-Fahya'yı 2-0 mağlup eden Al-Shabab'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyalleri verdi.

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. ve son haftasında Al-Fahya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Siyah-beyazlılar ligi 60 puanla 6. sırada bitirdi.

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"BENİ GERÇEKTEN HEYECANLANDIRACAK BİR PROJENİN İÇİNDE YER ALMAK İSTİYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında geleceğiyle ilgili ip uçları veren Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek sezon için önümüzde seçenekler var. Elbette önümüzdeki bu seçenekleri değerlendirirken önce mevcut kulübüm Al-Shabab ile birbirimizi dinleyeceğiz. Kariyerimin bu aşamasında, yaklaşık 40 yıllık teknik direktörlük yaşantım ve kazanma onuruna eriştiğim çok sayıda kupadan sonra beni gerçekten heyecanlandıracak bir projenin içinde yer almak istediğimi biliyorum."

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71 yaşındaki deneyimli teknik adamın bu sözleri ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

FATİH TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayaraj 1.74 puan ortalaması yakaladı.

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#Suudi Arabistan Pro Lig#Fatih Terim#Al-Shabab

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