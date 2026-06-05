Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: 'Olağanüstü yetenekler!'

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Fatih Terim, İtalyan basınından Tuttomercato'ya konuştu. Terim, A Milli Takım ile ilgili sorulara yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

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Birçok kişi Türkiye'yi Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

"Hem evet hem hayır. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca kişi tarafından 'sürpriz' olarak görülmesini anlayabiliyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi milli takımların doğal favori olarak gösterildiği bir turnuvada, Türkiye'nin çeyrek finale ya da daha ileriye gitmesi elbette beklenmedik bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu turnuvada insanların 'sürpriz' olarak gördüğü şeyi 'normal' hale getirmek istiyoruz. Önemli olan istikrarı yakalamak. Son üç Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na dönüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir başarıydı.

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"İSTİKRAR İNŞA ETMELİYİZ VE BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR"

Her zaman söylediğim bir şey var: Sürekli bu turnuvalarda yer almalıyız, istikrar inşa etmeliyiz ve başarı kendiliğinden gelecektir. Kısa süreli turnuvalarda planlama büyük önem taşır. Futbolcular 40-50 maçlık yoğun sezonların ardından doğrudan milli takımlara katılıyor. Bu kolay değil. Fiziksel ve zihinsel hazırlık gerekiyor. En doğru yaklaşım adım adım ilerlemektir: Önce grubu en iyi şekilde geçmek, ardından son 16 turuna, çeyrek finale ve daha ötesine ulaşmak. Ben Türkiye için hiçbir sınır olmadığını düşünüyorum. Önemli olan turnuvada yer almak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü bizim ülkemiz büyük turnuvalara sadece katılmaz; onları yaşar ve heyecan katar. Taraftarları, enerjisi ve duygularıyla her zaman iz bırakır."

"TÜRKİYE İLE MONTELLA ARASINDA BÜYÜK BİR UYUM OLUŞTU"

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Vincenzo Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı?

"Kesinlikle hayır. Vincenzo'ya her zaman inandım; hem kişiliğine hem de tecrübesi ve yeteneğine güvendim. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu. Çünkü kendisi benim memleketim olan Adana'da, Adana Demirspor'da da çok önemli bir iş çıkardı. Ayrıca futbol kariyerime başladığım kulüp de Adana Demirspor'du. Türkiye'de kulüp düzeyinde çalışmak oldukça zordur. Kariyerimin büyük bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan dev bir kulüp olan Galatasaray'da geçirmiş biri olarak sorumluluğun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ancak milli takımda bir ülkenin tamamını temsil ediyorsunuz.

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"MONTELLA MİLLİ TAKIMDA GÜÇLÜ BİR BİRLİK ORTAMI OLUŞTURDU VE BU HİÇ KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Özellikle Türkiye gibi duyguların yoğun yaşandığı ülkelerde işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert olur. Buna benzer bir durumu UEFA Euro 2024 sırasında yaşadık ve ben o dönemde teknik direktöre her zaman destek verilmesinin önemini vurguladım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinci ve hayal kırıklığını ayrı ayrı değerlendirmek için zaman yoktur; sağlıklı bir değerlendirme ancak tablo tamamlandığında yapılabilir. Montella milli takımda güçlü bir birlik ortamı oluşturdu ve bu hiç kolay bir iş değil. Oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyor. Bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar; adeta bir kulüp takımı gibi işleyen bir sistem oluşturuyorlar. Bu da onun en büyük başarılarından biri.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde başarılı olmaya devam edeceğinden hiç şüphem yok. Kalbim onlarla birlikte."

"HAKAN ÇALHANOĞLU OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU VE GERÇEK BİR LİDER"

Böyle bir takımda Hakan Çalhanoğlu gibi bir lidere sahip olmak teknik direktör için büyük avantaj olmalı...

Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. O olağanüstü bir futbolcu ve gerçek bir lider. Milli takımdaki ilk maçına çıktığında da beraberdik, bugün ise ülkesinin formasıyla 100'den fazla maça çıkmış durumda.

Yıllar içinde kendisini sürekli geliştirdi. Artık sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda takıma yön veren ve büyük sorumluluklar üstlenebilen bir referans noktası haline geldi. Hem Inter Milan hem de Türkiye Milli Takımı için bir ikon konumunda.

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Tecrübeli oyuncuların katkısı sadece sahaya çıkıp oynamaktan ibaret değildir. Çevrelerindeki oyuncuların gelişimine yardımcı olurlar ve maçlar sırasında genç takım arkadaşlarına yol gösterirler.

Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Süper Lig gibi önemli liglerde forma giyen genç Türk yeteneklere sahip bir takımda, Hakan gibi bir liderin bulunması gerçekten çok büyük bir avantajdır."

"KENAN VE ARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLER"

Genç oyunculardan bahsetmişken, Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi iki üst düzey yetenek hakkında neler söylemek istersiniz?

"Onlar, Türkiye'nin Dünya Kupası'nın en umut verici takımlarından biri olarak görülmesinin en önemli nedenlerinden biri. Kenan, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyiyor ve kulübün geleceğini üzerine inşa etmeyi planladığı oyunculardan biri.

Arda ise üç sezondur Real Madrid'de forma giyiyor. Onun adına çok mutluyum. Real Madrid'de oynamak başlı başına bir gurur kaynağıdır, ancak orada kendini kabul ettirmek çok daha büyük bir başarıdır. Arda bunu başarıyor.

İkisi de olağanüstü yetenekler. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilir ve ülkeleri adına çok büyük işler başarabilirler.

Takip edilmesi gereken diğer oyuncular mı? 2005 doğumlu bir başka büyük yetenek olan Can Uzun önümüzdeki sezon adından sıkça söz ettirecektir.

Ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine sahip olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Uğurcan Çakır, üst düzey bir kaleci."

"DEĞİŞİME AYAK UYDURAMAZSANIZ, İSMİNİZ NE KADAR BÜYÜK OLURSA OLSUN ZORLANIRSINIZ"

Adınız Serie A ve İtalyan futboluyla da özdeşleşmiş durumda. Sizce İtalya neden artık Dünya Kupası'na katılmakta zorlanıyor?

"Bunu kabul etmek kolay değil çünkü ben de İtalya'yı Dünya Kupası'nda görmek isterdim. Ancak futbolda maç kazanmak için isimler, tarih ve gelenek tek başına yeterli değildir.

İtalya hâlâ büyük bir futbol kültürüne sahip. Taktik anlayış, savunma disiplini ve oyuncu gelişimi gibi değerler ortadan kaybolmuş değil. Ancak modern futbol değişti; artık daha hızlı, daha fiziksel ve daha doğrudan oynanıyor. Eğer bu değişime ayak uyduramazsanız, isminiz ne kadar büyük olursa olsun zorlanırsınız.

Serie A'ya baktığımızda önemli kulüpler görüyoruz ancak oyun zaman zaman fazla kontrollü ve temkinli olabiliyor. Bu da uluslararası arenada fark yaratabiliyor.

Asla 'İtalya bitti' demem çünkü bu saygısızlık olur. 1990'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar dünyanın en iyi ligi sizdeydi. Ancak futbol sürekli değişiyor ve değişime daha hızlı uyum sağlayanlar avantaj elde ediyor.

İtalya'nın yeniden Dünya Kupası'na döneceğinden eminim. Çünkü çok güçlü bir futbol DNA'sına sahipsiniz. Ancak bunu, Serie A'nın geçmişe değil bugüne cesaretle bakmaya başladığı zaman başaracaksınız.

Futbol bazen acımasızdır ama aynı zamanda ders almayı bilenler için çok büyük bir öğretmendir."