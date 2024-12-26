Fatih Terim'den Al-Shabab için ilk açıklama geldi! Sözleşmesi ve maaşı...

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A Milli Takım ve Galatasaray'ın ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, 17 Mayıs 2024'te görevinden ayrılmıştı.

Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. Fatih Terim'den konuyla ilgili ilk açıklama da geldi.

Deneyimli çalıştırıcı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesinin 6 aylık olacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'dan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

NEFTÇİ BAKÜ İDDİALARI VARDI

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Öte yandan Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılığı sonrasında Azerbaycan Süper Ligi ekibi Neftçi Bakü'nün deneyimli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi olumlu sonuç çıkmamıştı.

TERİM YÖNETİMİNDE PANATHINAIKOS NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda son haftaya 4. sırada giren Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı.

Takımı ikinci sırada devralan Fatih Terim, Yunan devinin başında 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Panathinaikos bu dönemde 58 gol atıp 40 gol yedi.