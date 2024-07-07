Fatih Terim'den A Milli Takım'a tebrik, Hollanda maçının skoruna sitem: İngiltere'nin karşımızda şansı yoktu | En rahat kazanacağımız maç buydu

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A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Berlin'de oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan kırmızı - beyazlı ekibimiz, ikinci devrede üst üste gelen gollere engel olamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte turnuvaya veda eden ancak gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ay-Yıldızlılar için teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir yorum geldi.

İşte Terim'in değerlendirmeleri:

"PAS YAPMAYI UNUTTUK"

"İkinci yarı Hollanda tempoyu artırıp bireysel oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldular. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız."

"KALEMİZDE ÇOK FAZLA TEHLİKE GÖRDÜK"

"İkinci yarı geriye düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı. Kalemizde çok fazla tehlike gördük. Çok ağır gelen, ağır pas yapan Hollanda karşısında dursanız bile yeterken maalesef geriye düştük."

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"EN RAHAT KAZANACAĞIMIZ MAÇTI"

"Turnuvada kazanacaksan bir maçı en rahat kazanacağımız maç buydu."

"SADECE SAVUNMA İLE BAŞARILI OLAMAZSINIZ"

"Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Türkiye, bu maçı kaybederek yarı finali değil finali kaybetti."

"İNGİLTERE'NİN BİZE KARŞI ÇOK ŞANSI YOKTU"

"İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız."

"BİR DAHA BÖYLE YAKALAYAMAYABİLİRİZ"

"Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi."

"HOLLANDA SAVUNMASI PROBLEM YAŞADI"

"Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum. Ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar."

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"TURNUVAYA RENK GETİRDİK"

"Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik."