Fatih Terim’den 7’de 7! Fernando Muslera faktörü, Arda Turan detayı...

Galatasaray 17 Ocak'tan bu yana ligde puan kaybetmiyor. Beşiktaş derbisinden bu yana sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı. 7 lig maçında 21 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, her maça ayrı ayrı bir final olarak takımı hazırlayıp, ana planın yanında rakibin oyun düzenini de göz önünde bulundurarak maç içerisinde hamle yaptı. Dün oynanan Alanyaspor maçında rakibe bilinçli olarak topu veren Galatasaray, hızlı oyun planını tercih edip savunmayı da sağlama aldıktan sonra zafere ulaştı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Fernando Muslera, Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.

KİM FORMDAYSA ONA FORMA

Bu süreçte Fatih Terim'in forma adaleti de Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı Taylan Antalyalı dahi gerektiğinde dinlendiriliyor. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında Taylan'ın yerine formda olan Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı.

KAPTAN ARDA, BAŞARININ İKSİRİNİ AŞILADI

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in büyük isteğiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya'da geçiren futbolcu, yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında da büyük pay sahibi.

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