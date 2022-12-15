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Fatih Terim'den 2022 Dünya Kupası açıklaması

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#2022 Dünya Kupası#Fatih Terim#Dunyakupasi
Fatih Terimden 2022 Dünya Kupası açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 17:12

2022 Dünya Kupası'nda son maçları yerinden takip eden Fatih Terim, turnuvadaki gözlemleri ve organizasyonla ilgili görüşlerini anlattığı bir paylaşım yaptı.

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Fatih Terim'in 2022 Dünya Kupası'yle ilgili görüşleri şu şekilde:

86’da Meksika’da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim.

Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş.

Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık’ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş.

En önemlisi bir Dünya Kupası’nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış.

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#2022 Dünya Kupası#Fatih Terim#Dunyakupasi

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