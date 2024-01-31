Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında Atromitos’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Panathinaikosa turu getiren golleri 35'inci dakikada Ruben Perez ve 90+4'üncü dakikada Filip Mladenovic kaydetti. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Atromitos’u 2-0 ile geçerek yarı finale çıktı.



Öte yandan Panathinaikos’un Fenerbahçe’den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.