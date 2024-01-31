×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Panathinaikos#Fatih Terim
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupasında yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 23:33

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybeden Fatih Terim'in Panathinaikos'u, rövanş maçında Atromitos’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haberin Devamı

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında Atromitos’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Panathinaikosa turu getiren golleri 35'inci dakikada Ruben Perez ve 90+4'üncü dakikada Filip Mladenovic kaydetti. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Atromitos’u 2-0 ile geçerek yarı finale çıktı.

Öte yandan Panathinaikos’un Fenerbahçe’den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Gözden KaçmasınFatih Terim, milli yıldızı Jack Grealishe benzetti: Türkiye gurur duyuyorFatih Terim, milli yıldızı Jack Grealish'e benzetti: Türkiye gurur duyuyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Panathinaikos#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!