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Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 90+6'da kazandı, Henry Onyekuru üzüldü!

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Fayha
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 90+6da kazandı, Henry Onyekuru üzüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 22:06

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Fayha ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Al Shabab, müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Al Fayha'yı duraklama dakikalarında attığı golle 2-1 yendi.

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Başkent Riyad'da oynanan mücadelede, puan tablosunun 6. sırasındaki Al Shabab, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Fayha'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Hamdallah'ın 34. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Al Fayha'nın Uruguaylı santrforu Renzo Lopez, 57. dakikada skoru eşitledi.

Hamdallah, 90+6'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle Al Shabab'ın maçı kazanmasını sağladı.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 90+6da kazandı, Henry Onyekuru üzüldü

Terim yönetiminde ligdeki 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini alan Al Shabab, puanını 29'a çıkardı. Henry Onyekuru'nun formasını giydiği Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Al Fayha

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