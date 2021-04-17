Fatih Terim, yaşanan son gelişmelere isyan etti: Galatasaray, hakkında dedikodu yapılacak duruma düşmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı camiada son dönemde yaşanan olayları değerlendirdi.

İşte Terim'in açıklamaları;

Son maçları pek iyi geçmiyoruz. Sahaya karakterini koyan ve vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Böyle olmasını ümit ediyorum. Biz bunları yaparak birçok başarı elde ettik. Hepimiz için kötü bir hafta geçti. Puan kayıplarından hepimizin üzüntüsü var. Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir, vazgeçmez ve sahaya karakterini koyar. Eğer matematiksel şansımız sürüyorsa ümit vardır. Beklediğim reaksiyonu daha önce çoğu zaman yaptık.

"GALATASARAY HAKKINDA DEDİKODU YAPILACAK DURUMA DÜŞMEZ"

Bazı konuları herkesin merak ettiğini biliyorum ama... Galatasaray şampiyonlukları kaybedebilir, bunlar hep olmuştur ama Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray, kendisi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılacak duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir.

"BEN SIRADAN BİR ANTRENÖR DEĞİLİM"

Şöyle bakıyorum, dünyanın her tarafından ismim nereye yazılırsa Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan kapıdan girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak müthiş bir çaba harcamışım. Galatasaray çabasına terbiyesine özen göstermişim.

Ben kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da beni böyle görmediğini biliyorum, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Ben Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim, 50 yıldır Galatasaraylıyım. Ben hareket halindeki trene yolda atlamadım. Ya da ortasından seyretmeye başladığım bir filmle ilgili yorum yapmadım. Bildiğim şeyle, futbolla ilgili konuşuyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur.

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