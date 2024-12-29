Fatih Terim: 'Yallah Shabab!'

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, kulüp sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Terim, "Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Al-Shabab ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzdendir ki çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık. Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi prens Abdurrahman Bin Türki. Bir diğeri de başkanımız Sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Muhakkak ki lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçmişiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al-Shabab takımının eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce. Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve açıkçası ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak. Yallah Al-Shabab!" ifadelerini kullandı.

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HAMZAOĞLU DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak Hamza Hamzaoğlu, takımlarının bundan sonra kendini farklı bir şekilde izlettireceğini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, Al-Shabab'ın Katar'ın başkenti Doha'daki kampında açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "2-2,5 yıl aradan sonra tekrar başladım. Hocama da buradan teşekkür etmek istiyorum. Beni yanında düşünmesi ve bu yola benimle çıkmak istemesi, benim için her şeyden çok daha kıymetli. İnşallah yeni başarıları hep beraber yaşarız." dedi.

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Fatih Terim ile birlikte ilk kez bir kulüp takımında görev alacakları belirten Hamzaoğlu, "Daha önce kulüp takımlarında beraber çalışamamıştık, hep milli takımda birlikte çalışmıştık. İnşallah bir kulüp takımında yeni bir heyecanla, yeni hedeflere mutlu ve keyifli bir şekilde ilerleriz. En önemlisi futbolun iyi taraflarını ortaya koyan güzel bir takım olmak. İnşallah yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.