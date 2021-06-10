Fatih Terim ve Şenol Güneş'ten EURO 2020 değerlendirmesi! 'Türkiye her şeyi başarabilir'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile üç dönem ay yıldızlıları çalıştıran Fatih Terim, 2020 Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak İtalyan basınına konuştu. İki teknik adam da Türkiye’nin ilk maçta karşılaşacağı İtalya’nın Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olduğunu ancak ay yıldızlı ekibimizin de yabana atılmaması gerektiğini dile getirdi.

Tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Terim, Türkiye’nin genç ama önemli büyük takımlarda mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, elde edeceği başarılara şaşırmayacağını belirtti ve “Açılış maçında tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. Bunun oyuncular için de büyük fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Avrupa Şampiyonası'nın havası farklıdır

İtalya'nın oynadığı 27 karşılaşmada yenilmediğine işaret eden Fatih Terim, “En son mağlubiyetleri, neredeyse 3 sene önceye denk geliyor ama Avrupa Şampiyonası’nın farklı bir havası vardır. Diğer yandan, Türkiye’nin İtalya’dan daha alt düzey bir takım olduğuna inanmıyorum. İki takımın finalde bir kez daha karşılaşmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kabul edelim, İtalya favorilerden biri

Coriere dello Sport’a demeç veren Şenol Güneş ise “Açık konuşalım. İtalya, Avrupa Şampiyonası’nın favorilerinden biri. İyi bir başlangıç yapabilirsek, o zaman daha iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İtalya maçını çok önemsiyorum. Sonra hücumda iyi olan İsviçre ile hızlı ve kontratağa iyi çıkan Galler ile karşılaşacağız” diye konuştu.

Potansiyelimiz daha yüksek

Türkiye'nin elemelerde Belçika ile beraber en az gol yiyen takımlardan biri olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, “Evet, üstelik bu gollerin hepsi de duran toplardan. İtiraf etmem gerekirse bu şampiyonayı 2020’de oynamayı tercih ederdim. O zaman çok iyi bir seviyeye ulaşmıştık. Ancak potansiyelimiz hâlâ yüksek” ifadelerini kullandı.

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