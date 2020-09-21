Fatih Terim ve Okan Buruk ters düştü

Terim, “Skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibini tebrik ediyorum” derken, Buruk, “Hakem bu kadar önemli karşılaşmayı kaldıramayacağını gösterdi” yorumunu yaptı. maçtan sonra iki takımın oyuncularını tek tek selamlayan Buruk, hakemlere ise sırtını döndü.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray’ın teknik patronları, maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında taban tabana zıt yorumlar yaptı! Başta penaltı olmak üzere birçok pozisyonda hakeme itiraz eden ve bunun sonucunda 73. dakikada sarı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası, “Hakem biraz maçın altında kaldı. Bu kadar önemli karşılaşmayı kaldıramayacağını gösterdi” dedi. Fatih Terim ise, “Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti” değerlendirmesini yaptı.

Elini ne yapacak hocam, söyleyin

Bu arada Falcao’nun gole çevirdiği penaltı kararı VAR uyarısı sonucu geldi. 11. dakikada ceza sahası içine havalanan topa birlikte yükselen Luyindama ile Ba’nın mücadelesinde Başakşehirli oyuncu topu uzaklaştırırken, pozisyonu önce devam ettiren Karaoğlan, VAR masasındaki Ali Palabıyık’ın üzerine monitöre gitti. Monitörde izlediği pozisyonda Ba’nın topa elle müdahale ettiğini belirleyen Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Karara tepki gösteren Buruk, Karaoğlan ve 4. hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na, “Hocam havaya çıktı. Elini ne yapacak hocam! Ne yapacak elini, biriniz söyleyin” diye bağırdı.

Buruk hakemlere sırtını döndü

Öfkesi maçtan sonra da dinmeyen Buruk, iki takımın futbolcularını tek tek dirsek selamı vererek kutladı, hakemleri gördüğünde ise sırtını döndü. Başakşehir Teknik Direktörü, basın toplantısında penaltı pozisyonuyla ilgili soru üzerine, “Net bir şekilde Bemba Ba’nın eline top çarpıyor. Ben çarpma olarak değerlendirdim. Oyuncunun yapacağı bir şey yok. Kafaya çıkıyor, elleri aşağıda ama açık durumda. Burada hakem değerlendirmesine saygı duyuyorum. şeklinde görüş belirtti.

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