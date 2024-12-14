Fatih Terim ve Felipe Melo buluştu! 'Teşekkür ederim oğlum...'

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını izlemek için eşitle birlikte İstanbul'a gelen Felipe Melo, Sarı-kırmızılı takımda birlikte çalıştığı Fatih Terim ile bir araya geldi.

İstanbul'a gelişinde verdiği röportajlarda Fatih Terim için 'babam' kelimesini kullanan Felipe Melo ile fotoğraflarını paylaşan Fatih Terim de eski oyuncusu için 'oğlum' dedi.

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Fatih Terim, Melo ile buluşmasını şu ifadelerle paylaştı:

📲Fatih Terim'den Melo paylaşımı

Felipe ile 2011 yılında teknik direktör ve futbolcu olarak başlayan ilişkimizin mesafesi, o günden bu yana sadece bir telefon. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir baba ve oğul gibi hep birbirimizin yanındayız; çünkü kalbi birlikte atan insanlar için mesafelerin önemi yoktur. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim oğlum.