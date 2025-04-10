×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim ve Al Shabab seriye bağladı! 2 gollü galibiyet, son 7 maç...

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan
Fatih Terim ve Al Shabab seriye bağladı 2 gollü galibiyet, son 7 maç...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 21:08

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 yendi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Kholood'u ağırladı.

Ev sahibi takım, Cristian Guanca'nın 12 ve Abderrazak Hamdallah'ın penaltıdan 45+4. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.

Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

Gözden KaçmasınReal Madridde Arda Gülere fırsat doğabilir Chelsea kesenin ağzını açtı, 120 milyon euro...Real Madrid'de Arda Güler'e fırsat doğabilir! Chelsea kesenin ağzını açtı, 120 milyon euro...Haberi görüntüle

SERİYE BAĞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ayrıca yenilmezlik serileri 7 maça çıktı.

Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!