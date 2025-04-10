Fatih Terim ve Al Shabab seriye bağladı! 2 gollü galibiyet, son 7 maç...

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Kholood'u ağırladı.

Ev sahibi takım, Cristian Guanca'nın 12 ve Abderrazak Hamdallah'ın penaltıdan 45+4. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.

Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

SERİYE BAĞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ayrıca yenilmezlik serileri 7 maça çıktı.

Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

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