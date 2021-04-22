Fatih Terim ve Abdullah Avcı yine selamlaşmadı

Olaylı Galatasaray- Başakşehir maçında araları açılan Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasındaki gerilim Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti.

TT Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmaması dikkat çekti. Aynı şekilde iki teknik adam arasında karşılaşma sonunda da bir diyalog yaşanmadı. Fatih Terim, yedek kulübesinin köşesinde Arda Turan ile maçı değerlendirirken Abdullah Avcı, futbolcuları tebrik ettikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan Galatasaray'ın yedekleri arasında bulunan Arda Turan, eski hocası Avcı'nın yanına kadar gitti ve onunla bir süre sohbet etti.

AVCI NE DEMİŞTİ?



20182-2019 sezonunda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e sert tepki göstererek "Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum, hiçbir zaman da farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı