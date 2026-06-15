Fatih Terim, Türkiye - Avustralya maçını değerlendirdi: 'Biz oynamadık, oyalandık'

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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibine 2-0 mağlup olup turnuvaya yenilgiyle başladı.

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından kendi YouTube kanalında A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı maçı değerlendirdi.

"KİMSE BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEYE KAPILMAMALI"

Terim, turnuvada şansımızın devam ettiğini belirterek, "Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız: Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı." dedi.

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EURO 2008 ÖRNEĞİ

Turnuvalarda son ana kadar mücadelenin önemine değinen Terim, geçmişte yaşanan örnekleri hatırlattı: "Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. 2 maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız."

AVUSTRALYA MAĞLUBİYETİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Maça dair düşüncelerini dile getiren Fatih Terim: "Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı Avustralya. Herhangi bir değişiklik yapmadılar oyunda. Kazancını da buna borçlu, çabuk oyuna ve bizim hatalarımıza. Bizim milli takımımız yedekleri de kast ediyorum, hangi oyuncu oynarsa oynasın 5 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben onlardan daha yaratıcılık ve meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Savunma yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Zorlamanın da tek yolu vardır, çabuk oynayıp tekrar tekrar deneyebilirdik. Biz oynamadık, oyalandık. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. İnşallah öyledir. Öbür maçta hallederler çünkü." dedi.

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