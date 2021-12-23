Fatih Terim tribünde, Galatasaray çöküşte

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Sarı kırmızılılar teknik direktörü Fatih Terim’siz sahne aldığı son 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik alırken üst üste kazanamama serisi ise 7 maça yükseldi. Galatasaray toplamda ise tecrübeli teknik adamdan yoksun çıkılan 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 14 beraberlik, 8 da yenilgi yaşadı.

Tarihi bir başarıya imza atarak lider çıkıp son 16’ya kaldığı Avrupa Ligi dönüşünde ligde devre sonuna kadar tüm maçlarını kazanma planları yapan Galatasaray’da istenen sonuçlar bir türlü gelmezken zirve ile fark her hafta biraz daha açılıyor. Önceki gün Adana Demirspor deplasmanında şok bir yenilgi alan sarı kırmızılılar 18. hafta sonunda lider Trabzonspor’un tam 21 puan gerisinde kaldı. 18. hafta sonunda 6’şar galibiyet, yenilgi ve beraberlik alan Cimbom 30 puan kayıp yaşarken bunların 12’si teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle takımın başında olmadığı maçlarda geldi.

36 maçın 22’sinde kayıp var

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0 G.Saray, Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza alan Fatih Terim’in yokluğunda çıktığı 5 lig maçının hiçbirini kazanamadı.

7 Sarı kırmızılılar Terim’siz sahne aldığı son 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik alırken üst üste kazanamama serisi ise 7 maça yükseldi.

22 G.Saray, Fatih Terim’in cezası nedeniyle yokluğunda son 11 yılda çıktığı 36. lig maçında 22 kez puan kaybı yaşadı.

Antalya maçıyla cezası bitiyor

1 Terim’in cezasının bitmesine 1 maç kaldı. Tecrübeli hoca ilk yarının son karşılaşması olan Antalyaspor maçında sona erecek.

42 Fatih Terim, Antalyaspor mücadelesi ile birlikte son 11 yılda ligde 37., resmi maçlarda ise toplamda 42. kez takımdan ayrı kalmış olacak.

5 Terim’in aldığı diğer 5 maçlık cezanın 3’ü Türkiye Kupası’nda, 2’si Süper Kupa’daydı. G.Saray, Terim’siz Türkiye Kupası’nda 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Kupa’da 2 galibiyet aldı.