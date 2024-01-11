Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı! Fenerbahçe'den Panathinaikos'a...

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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EN KISA ZAMANDA..."

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istediklerini söyleyen Terim, görüşmenin detaylarını söyle açıkladı;

"Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız."

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EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Samet Akaydin'in EURO 2024'te forma giymek istediği ve Fenerbahçe'de süre alamaması nedeniyle ayrılma talebini yönetime ilettiği öğrenilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı. Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SAMET AKAYDİN'İN FUTBOL KARİYERİ

13 Mart 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Samet Akaydın, futbola doğduğu kentin takımlarından İdmanocağı'nın altyapısında başladı.

Daha sonra Trabzonspor ve Boluspor'un da altyapılarında forma giyen 1 metre 90 santimetre boyundaki oyuncu, ilk profesyonel maçına 2013-2014 sezonunda Arsinspor'da çıktı.

2014 yazında dört sezonda 140 maçta forma şansı bulduğu ve dokuz gol kaydettiği Sancaktepe Belediyespor'a transfer olan başarılı stoper, 2018-2019 sezonunu 34 karşılaşmada 3 gole imza attığı Şanlıurfaspor'da geçirdi.

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2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne transfer olan Samet Akaydın, bir buçuk sezon oynadığı başkent ekibinde 49 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Ocak 2021'de Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibiyle Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samet Akaydın, geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'de oynadığı 38 maçın 33'ünde ilk 11'de şans buldu ve iki de gol attı.

28 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonundaysa Adana Demirspor'da 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Samet Akaydın, A Milli Takım formasını ise geride bıraktığımız kasım ayında Çekya ile oynanan maçta ilk kez giydi ve 90 dakika sahada kaldı.