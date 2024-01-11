×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı! Fenerbahçe'den Panathinaikos'a...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#FENERBAHÇE#Fatih Terim
Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı Fenerbahçeden Panathinaikosa...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 12:18

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, konuk ettiği Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'in transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EN KISA ZAMANDA..."

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istediklerini söyleyen Terim, görüşmenin detaylarını söyle açıkladı;

"Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız."

Haberin Devamı

Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı Fenerbahçeden Panathinaikosa...

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Samet Akaydin'in EURO 2024'te forma giymek istediği ve Fenerbahçe'de süre alamaması nedeniyle ayrılma talebini yönetime ilettiği öğrenilmişti.

Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı Fenerbahçeden Panathinaikosa...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı. Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Gözden KaçmasınSon dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucciden sonra Rade Krunic transferini de bitirdi Milan CEOsu açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...Son dakika: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'den sonra Rade Krunic transferini de bitirdi! Milan CEO'su açıkladı, Edin Dzeko bu anlaşmada da başrol oynadı...Haberi Görüntüle

Fatih Terim, transferin detaylarını ilk kez açıkladı Fenerbahçeden Panathinaikosa...

SAMET AKAYDİN'İN FUTBOL KARİYERİ

13 Mart 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Samet Akaydın, futbola doğduğu kentin takımlarından İdmanocağı'nın altyapısında başladı.

Daha sonra Trabzonspor ve Boluspor'un da altyapılarında forma giyen 1 metre 90 santimetre boyundaki oyuncu, ilk profesyonel maçına 2013-2014 sezonunda Arsinspor'da çıktı.

2014 yazında dört sezonda 140 maçta forma şansı bulduğu ve dokuz gol kaydettiği Sancaktepe Belediyespor'a transfer olan başarılı stoper, 2018-2019 sezonunu 34 karşılaşmada 3 gole imza attığı Şanlıurfaspor'da geçirdi.

Haberin Devamı

2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne transfer olan Samet Akaydın, bir buçuk sezon oynadığı başkent ekibinde 49 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Ocak 2021'de Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibiyle Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samet Akaydın, geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'de oynadığı 38 maçın 33'ünde ilk 11'de şans buldu ve iki de gol attı.

28 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonundaysa Adana Demirspor'da 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Samet Akaydın, A Milli Takım formasını ise geride bıraktığımız kasım ayında Çekya ile oynanan maçta ilk kez giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

Gözden KaçmasınSon dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı Gelecek sezondan itibaren düşecek...Son dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezondan itibaren düşecek...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#FENERBAHÇE#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!