Fatih Terim transferde Galatasaray'a rakip oldu!

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Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İddiasını sürdürmek için takıma rotasyonda elini güçlendirecek isimler kazandırmak isteyen sarı kırmızılılar, orta sahaya transfer yapmayı hedefliyor.

Santrfor mevkiine Mikautadze'yi transfer etmek isteyen Dursun Özbek yönetimi, savunma tandemine de Milan Skrniar hamlesi yapmayı planlıyor.

Orta sahaya da takviye isteyen teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda görüşmelerini hızlandıran Galatasaray, eski futbolcusu Mario Lemina'yı gündemine aldı.

Sezon başında da sarı kırmızılı takımla adı geçen Lemina kulübü Wolves'te kalmıştı.

WOLVES'TA KAVGA ÇIKARMIŞTI

9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'a 2-1 mağlup olan Wolves'te maçın ardından Lemina, ev sahibi ekipten Jarrod Bowen ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitimiyle birlikte iki futbolcu da saha ortasında şiddetli bir tartışmaya girerken Lemina'nın, Bowen'ı yere fırlattığı görülmüştü.

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Kendi takım arkadaşları ve teknik ekibinin sakinleştirme çabalarına rağmen yardımcı antrenörüne dahi karşı koyan Lemina, gerilimin azalmasını müsade etmemişti.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI

Ligde bir sonraki hafta 14 Aralık Cumartesi günü Ipswich Town'a deplasmanda 2-1 kaybeden Wolverhampton'da eski Galatasaraylı Lemina, sahaya kaptan olarak çıkmadı. Sezon boyunca tüm müsabakalara kaptan olarak çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu maçta Teknik Direktör Garry O'Neill'in kararıyla kaptanlığı elinden alındı.

ARDINDAN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Yıldız isim sonrasındaki süreçte takımının ligde çıktığı 3 maçta kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Garry O'Neill ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Vitor Pereira ile tekrar takıma katılan Lemina'nın yine de İngiliz ekibinden ayrılmayı planladığı ileri sürüldü.

GALATASARAY'IN RAKİBİ FATİH TERİM

Yaşananları fırsat bilerek transfer dönemine sayılı günler kala Lemina için düğmeye basan Galatasaray'a rakip çıktı. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim yeni başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın da Lemina için devrede olduğu öğrenildi.

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Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olduğu belirtilen Gabonlu orta sahanın ismi Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile de anılmakta. Terim'in takıma takviye istemesi üzerine harekete geçen Suudi ekibin yönetimi, Lemina için de nabız yoklayacağı iddia edildi.

ŞİMDİYE DEK 52 MİLYON EURO ÖDENDİ

6 numara dışında 8 numarada da görev yapabilen Lemina, geçen yıl Nice'ten Wolverhampton'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Lemina'nın bonservisine şimdiye kadar 51.2 milyon euro ödendi.

İSTATİSTİKLERİ

Mario Lemina, kariyerinde 337 karşılaşmada görev alırken 17 gol ve 6 asistle 23 gole katkıda bulundu. Gabon Milli Takımı'nda ise 32 kez forma şansı buldu.