Son dakika! Fatih Terim, Süper Lig'deki teknik direktörlerle birlikte toplantı yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki diğer takımların teknik direktörleriyle birlikte toplantı yaptı.

Toplantıda TFF tarafından verilen yabancı kuralındaki değişiklik konuşuldu.

Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesinde toplantı hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı;

Futbolumuzda herhangi bir ekonomik, teknik, yapısal bir sorunumuz yok. Tesisleşme ile ilgili de problemimiz yok. Adil ve katılımcı bir yönetim anlaşışımız da var. Bu nedenle TFF'nin kendinden önceki yönetimlerce aldığı karar ve kuralları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Elbette bu kararlara uyacağız. Çünkü var olan kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla zaten dolacak. Dünya üzerinde oynayan Türk futbolcu sayısı artacak. Bundan dolayı bu karara uyacağız. TFF şimdiye kadar hangi kararı aldıysa daima adil ve haklıydı.

''TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ FİGÜRLERİNDEN BİRİLERİYİZ''

Teknik adamlar olarak bir toplantı yaptık. Bizler sadece maçları kazanıp kaybeden, maçların sonucuna göre yaşayan insanlar değiliz. Bizler Türk futbolunun en önemli figürlerinden birileriyiz. Bu nedenle futbolun içindeki her konuda istişare edilmesi gereken bir grubuz. Bu konu olunca herkesin fikrini sordum. Bir toplantı yaptık. Görüşlerimizi söyledik. Güzel bir toplantı oldu. Rakip olsak da bizler aynı meslekteyiz. Aynı yöne bakıyoruz. Kızıp kırılabiliriz ama aynı şeyleri düşünüyoruz.

''HOCALARIMIZ SEVE SEVE TOPLANTIYA KATILDI''

Böyle bir grubun sürekli toplanmasından yanayım gündemden bağımsız olarak. Bizim bu toplantıdaki amacımız gündemi belirlemek ve alınan kararları değiştirmek değil. Teknik adamların yalnız olmadığını göstermek için rica ettim. Hocalarımız da seve seve katıldı. Prosinecki ve Sumudica da güzel şeyler söyledi. Bunu sürekli yapacağız. Telekonferans da yapacağız. Tamer hocamız Antalya'ya davet etti. Yeniliyorum. Bunu bir karara karşı yapılan bir tepki değil. Teknik adamların ortak akıl olarak toplanıp konuşmasıdır.