Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk lig maçını kaybetti! Merih Demiral kendi kalesine attı, dikkat çeken tepki...

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Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli 3-2 kazandı.

MAÇ ERKEN GOLLE BAŞLADI

Ev sahibi takım, 1. dakikada Toney ve 13. dakikada Veiga ile 2 gol buldu, devreye 2-0'lık skorla girildi.

TERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, ikinci devreye 2 değişiklikle başlasa da 48. dakikada Al Ahli'de Yaslam sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Bu golden sonra tecrübeli teknik adamın ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

MERİH DEMİRAL KENDİ KALESİNE ATTI

Merih Demiral'ın 72. dakikada kendi kalesine attığı gol ise farkı 2'ye düşürdü. Son sözü ise 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi.

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KUPADA KAZANMIŞTI, İLK LİG MAÇI KAYIP

Fatih Terim, Al Shabab'taki ilk resmi maçında Kral Kupası'nda Al Fayha ile karşılaşmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ancak ilk lig maçında Al Ahli'ye kaybetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli puanını 26 yaparken Al Shabab 23 puanda kaldı.