Fatih Terim, Portekiz yenilgisini değerlendirdi: Daha fazla atabilirlerdi

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 yenildi ve tur şansını son maça bıraktı.

Fatih Terim, Bein'de Türkiye - Portekiz karşılaşmasını değerlendirdi.

Taktik disiplinden uzak bir görüntü çizdiğimizi kaydeden Fatih Terim, "Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik. Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi. Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım." diye konuştu.

"ÖYLE BİR DİKKAT, DAVET GÖRMEDİM"

Gürcistan maçında yapılan hatalara dikkat çeken Terim, "Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim. İkinci yarıda top Portekiz'in ayağından Portekiz istemediği anlar dışında çıkmadı. İstediği gibi oyunu çevirdi. Daha fazla gole ihtiyacı olsa belki de atabilirdi." dedi.

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ÇEKYA MAÇI ÖNCESİ ÇAĞRI

Çekya maçı öncesi Vincenzo Montella ve oyunculara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Çekya maçına hemen efektif olarak hazırlanmak gerekir. Bekleyip üzülmeye gerek yok. Çok çabuk bu sayfayı kapatıp Çekya maçına hazırlanmamız lazım. Bu maçı gruptan çıkarsak çok çabuk telafi ederiz. Mesele gruptan çıkmak. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu güvenimizi samimi şekilde turnuva bitinceye kadar, kimseyi tek tek suçlamadan destek olmalıyız. İnsanlar kötü günde belli olur. Bizim de kötü günümüz ve şimdi hocamıza, takımımıza yardım etmemiz lazım. Portekiz'e her takım yenilebilir. Türk halkından bir ricam var. Muhakkak 11 tartışılır. Sosyal medyayı önleyemezsiniz. Ama hocamıza, tüm kadromuza ve çalışanlarımıza lütfen Çekya maçına en iyi şekilde çıkarmak için gereken moral ve desteği vermeliyiz. Eleştiri turnuvadan sonra yapılır." ifadelerini kullandı.