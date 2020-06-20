Fatih Terim paylaştı! Torunlar tribünde...

Fatih Terim, Instagram hesabından şu sözlerle fotoğrafı paylaştı:

"Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için"

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