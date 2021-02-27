Fatih Terim: "Pardon gönderildim..."

Muslera'yı takıma kendisinin getirdiğini ancak 2013 yılında takımdan gönderilmesine karşın, Muslera'nın sarı kırmızılı formayı giymeye devam ettiğini belirten Terim, "2011'de geldiğimizde almıştık Muslera'yı. Benle beraber geldi. O günden bu tarafa ben gittim geldim, pardon gönderildim geldim ama Muslera devam etti. 10 yıl hizmet etmek bir yabancı ülkede, önemli bir iş. Muslera devamlı oynuyor. Kendi vatandaşınız olsa o bile zor. Yabancı ve bir kaleci için çok önemli. Plaketi ben vereceğim. Gurur ve mutluluk duyacağım." diye konuştu.

Telekom Stadı'nın zeminin yeterli olmadığını belirten Terim, "Zeminde kalalım. Bu bizim sahaya özgü değil. Alanyalılar'a tebrikler, geçen hafta mükemmel bir saha vardı. Futbolun temel ögelerinden biri zemindir. Hele hele pandemide herkes en iyi sahayı görmek ister. Kasımpaşa'dan bu yana 13. gün ama şartlar iyi değil." dedi.

AYSAL DÖNEMİNDE GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, 2013 yılında Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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